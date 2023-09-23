Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, 3 con giáp Con Cưng Thần Tài, xòe tay hứng lộc, cuộc sống giàu sang phú quý không ai sánh bằng 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, tuổi Sửu may mắn buôn bán có lời hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có công việc ổn định, có quyền lợi rõ ràng, tính tình ngay thẳng nói được làm được nên ở cơ quan bản mệnh ít khi phải chịu bất công.

Tình cảm may mắn, tươi sáng. Không khí gia đình con giáp này thực sự vui vẻ và hòa đồng, những mâu thuẫn dần được xóa bỏ. Thậm chí ngay cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng hài hòa và dễ chịu hơn.

Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền trong ngày, đó là doanh thu, hoa hồng hoặc phần thưởng cho việc nỗ lực hết mình của bản mệnh. Song tuổi Sửu vẫn nên tập trung vào công việc chính của mình, không nên xem thường, đó mới là chỗ dựa tài chính vững chắc cho bản mệnh.

Tử vi con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, Tam Hợp giúp Thìn cực kỳ may mắn trong công việc vào ngày mới Dù là cuối tuần nhưng bạn vẫn tích cực lao động, buôn may bán đắt, có lộc buôn bán cực đẹp. Nay là ngày tốt cho những bạn muốn xuất hành về hướng Đông Bắc, khai trương, nhập trạch hoặc thay đổi phương pháp nuôi trồng.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài chỉ đường giúp tuổi này kiếm nhiều tiền về túi. Bạn có thể mua sắm những thứ cần thiết mà không cần đong đếm quá nhiều, nhưng cũng đừng phung phí quá mức nhé. Nếu đang có tiền trong túi thì nên đầu tư cho việc học hành của con cái, công việc của bản thân vì bạn sẽ gặp được may mắn trong những việc đó.

Trên phương diện tình cảm, những bạn còn độc thân có cơ hội gặp đối tượng phù hợp trong ngày này. Bạn sẽ gặp được những người bạn tốt tính và những người lớn tuổi có năng lượng vui vẻ nên nhờ đó mà cuộc sống của bạn cũng có màu sắc tươi đẹp hơn.

Tử vi con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, Chính Quan giúp Dậu cực kỳ may mắn trong con đường thi cử, công danh, học hành vào ngày mới này. Từ giờ đến cuối tháng là lúc để bạn bứt phá, đạt mục tiêu cao hơn, vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhất là những bạn đang muốn thăng tiến hoặc thi tuyển vào công ty mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội cục soi sáng đường tiền bạc của con giáp này, bạn có quyền mong chờ những tia hy vọng trong chuyện tiền bạc, đất đai. Ngày đẹp có lộc lá khuyên con giáp này nên nhanh chóng kiếm thêm nghề tay trái hoặc mua bán hàng hóa, đất đai, xe cộ.

Các mối quan hệ bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp đều đang tiến triển tốt đẹp. Buổi tối là khoảng thời gian thích hợp để bạn cùng gia đình ra ngoài thưởng thức một bữa thật ngon, có thời gian để chăm chút cho nhan sắc của mình hơn.

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