Trời sinh tuổi Sửu là những người sống tình cảm, hiền lành và luôn biết suy nghĩ, thấu tình đạt lý. Người tuổi Sửu không quá tham vọng, những chuyện nếu đạt được thì vui vẻ đón nhận còn không thì cũng không quá thất vọng. Người tuổi Sửu tâm niệm, cái quan trọng nhất đời người là sự an yên trong tâm hồn vì vậy họ không quá coi trọng vật chất.

Đặc biệt, tuổi Sửu cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt đến với mình, có thể đây là cơ hội duy nhất để tuổi Sửu có thể đổi đời, có một cuộc sống vinh hoa phú quý. Đối với những người làm ăn kinh doanh cần mạnh dạn đầu tư để thu được nhiều lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn tự tin và lạc quan, tâm hồn cởi mở và không bao giờ than vãn. So với những con giáp khác, những lúc gặp khó khăn, thì tuổi Thìn thường suy nghĩ về cách giải quyết trước khi than khóc kể khổ, nhờ vậy mà họ ngày càng vững tâm, sóng gió nào cũng có thể vượt qua.