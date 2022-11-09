Đúng hôm nay (9/11/2022), cầu được ước thấy, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phủ đầy, hốt bạc hứng vàng khắp chốn, phất lên giàu khủng bừng bừng

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 06:29

Đúng hôm nay (9/11/2022), vận may chiếu soi con giáp, làm gì cũng phát tài, đỏ rực như son.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vì mang mệnh phú quý nên cả đời họ không bao giờ thiếu tiền. Càng về hậu vận đường tài lộc của Thìn càng hưng thịnh, kinh doanh một vốn bốn lời, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Đúng hôm nay (9/11/2022) là thời điểm vận tài lộc của Thìn nở rộ. Họ được thần tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu. Tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két là tương lai gần của con giáp này.

Đúng hôm nay (9/11/2022), cầu được ước thấy, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phủ đầy, hốt bạc hứng vàng khắp chốn, phất lên giàu khủng bừng bừng - Ảnh 1
Con giáp Thìn bội thu vàng bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và rất cần cù. Một khi đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được, dù đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cũng không thành vấn đề.

Đúng hôm nay (9/11/2022) tài lộc của họ lại hanh thông, xán lạn không ngờ.Trong những tháng cuối năm nay, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông, khiến họ dù lười chảy thây vẫn ung dung hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết. Dậu càng sang giàu sung túc, ai thấy cũng hờn ghen.

Đúng hôm nay (9/11/2022), cầu được ước thấy, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phủ đầy, hốt bạc hứng vàng khắp chốn, phất lên giàu khủng bừng bừng - Ảnh 2
Tuổi Dậu giàu có không tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi nhân hậu, ôn hòa lại thông minh nên được lòng rất nhiều người. Đây chính là những quý nhân sẵn lòng hỗ trợ Hợi khi khốn khó mà không toan tính thiệt hơn. Nhờ thế, dù lâm vào đường cùng Hợi cũng rũ bùn đứng lên, nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Đúng hôm nay (9/11/2022) sự nghiệp, tiền tài, tình duyên của con giáp này đều đỏ thắm như son. Họ thăng chức tăng lương, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, tình cảm hạnh phúc ấm êm không tả. Phúc phần mà Hợi có được giúp họ trở thành đại gia bạc tỷ trong chớp mắt, nửa đời còn lại sống trong nhung lụa.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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