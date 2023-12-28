Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 29/12, 3 con giáp khởi vượng tài lộc, đón giàu có vào cửa, nắm bắt được cơ hội lên hương đổi đời

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi sự nghiệp đã ảnh hưởng tình cảm của bạn.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm đang mâu thuẫn với người yêu, gia đình khi bạn chưa dành thời gian cho họ.

Công việc: Người tuổi Hợi lao vào công việc không quan tâm những người xung quanh.

Tài lộc: Hãy tìm cách cải thiện mức chi tiêu, bạn gặp gỡ đối tác thường tốn nhiều chi phí ăn uống.

Sức khoẻ: Mệt mỏi, bỏ bữa khi chịu nhiều áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những ngày cuối cùng của năm 2023 sẽ mang đến cho người tuổi Sửu rất nhiều may mắn. Thời điểm này sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với con giáp này. Cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh gặp may trong công việc, trở nên nổi trội ở một số lĩnh vực nhất định.

Tuy vẫn còn gặp không ít chông gai cản trở trên con đường tương lai, nhưng thật may mắn là bạn vẫn lạc quan và không lùi bước. Sự nghiệp của bạn càng về cuối năm càng ổn định, Sửu sẽ có khả năng làm chủ tình hình chung trong các cuộc họp với kỹ năng chuyên môn xuất sắc. Chẳng những vậy bạn còn có thể đưa ra một bản báo cáo chói sáng, điều này sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp của bạn.

Những người đang theo đuổi thành tích cuối năm sẽ có bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những nhiệm vụ quan trọng. Nếu chờ đợi vận may về tài lộc, đầu tuần mong ước của bạn sẽ thành sự thật. Tài khí đang trên đà phát triển, tuổi này sẽ thu được về không ít tiền từ việc ngoại giao, xử lý lùm xùm rắc rối với khách hàng cực khéo.

Bên cạnh đó người kinh doanh được khách thương nên doanh thu cũng tốt hơn hẳn so với tuần cũ. Nhìn chung, tuần này là thời điểm tốt để người tuổi Sửu đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/12/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mùi thuận lợi. Con giáp này thu xếp công việc đâu vào đấy, dù có hơi chậm nhưng chắc chắn từng bước.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể gặp may trong một ngày đầu năm mới. Nhiều khả năng người cũ sẽ tìm đến con giáp này. Nếu vẫn còn cảm xúc, bản mệnh có thể cân nhắc quay trở lại với đối phương.

Người đã có đôi mong muốn tạo ra nhiều kỷ niệm lãng mạn hơn nữa trong những buổi hẹn hò. Mối quan hệ của hai người đang ngày càng gắn kết, khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.