Đúng Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3 (30/7, 31/7, 1/8), 3 con giáp chớ dại đi đâu bởi quý nhân 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức, công trạng lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 15:17

Vận may cập bến giúp những con giáp này đổi đời khi sang Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3, cùng xem có bạn trong đó không nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài khi sang Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3. KBản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa giúp tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ dự định, kế hoạch thì đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi, thu tài lộc về nhà.

Đúng Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3 (30/7, 31/7, 1/8), 3 con giáp chớ dại đi đâu bởi quý nhân 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức, công trạng lẫy lừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, đúng Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3, tài lộc của tuổi Mùi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản,… khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi được hưởng nhiều phúc lộc bề trên nên dù là người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. 

Đúng Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3 (30/7, 31/7, 1/8), 3 con giáp chớ dại đi đâu bởi quý nhân 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức, công trạng lẫy lừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản chất thông minh hơn người. Họ nhanh nhẹn có óc sáng tạo và luôn nỗ lực hơn người. Họ cũng rất được mọi người yêu mến, tin tưởng, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể. 

Bước sang Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3, nhiều tin vui tài lộc sẽ đến với Tuất. Họ sẽ có sự chuyển biến mới, thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

Đúng Chủ nhật, thứ 2 và thứ 3 (30/7, 31/7, 1/8), 3 con giáp chớ dại đi đâu bởi quý nhân 'VÁC BAO TẢI TIỀN' đến nhà, tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức, công trạng lẫy lừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Tử vi nói rằng, trong 11 ngày tới, những con giáp này được trời thương nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ.

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