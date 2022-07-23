Đúng 9 giờ hôm nay, thứ Bảy ngày 23/7/2022, 3 con giáp may mắn sắp hưởng lộc vàng, một bước lên mây, vận trình tràn đầy may mắn

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp nói rằng trong hôm nay, tuổi Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi.



Dự báo, Đúng 9 giờ hôm nay chính là lúc tuổi Sửu kết thúc khoảng thời gian khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng của tuổi trẻ sẽ giúp Sửu khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp.

Những sự cố gắng của tuổi trẻ sẽ giúp Sửu khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, hôm nay, người tuổi Ngọ bắt đầu từ ngày mai tài vận sẽ thuận lợi hanh thông, bước sang một trang mới. Trong công việc, con giáp này hoạt động trong lĩnh vực gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện.