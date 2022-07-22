Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7-24/7), 'cây tài lộc nở hoa', 3 con giáp này gặp nhiều điềm lành, sự nghiệp cứ thế khởi sắc, vận trình rộng mở đón chào, thu về bạt ngàn tài lộc, phú quý bao vây

Theo dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần này, số mệnh của 3 con giáp này rực đỏ bởi phú quý bao vây, tài lộc bùng nổ bát ngát, tài chính vượng phát vô cùng, công danh sự nghiệp suôn sẻ, ăn nên làm ra, cát tường như ý.
- Đúng 5h ngày 23/7, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, 1 bước lên mây, chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, hạnh phúc viên mãn
- Bước qua ngày 23/7, Tài Lộc như sóng biển trào dâng, 3 con giáp này nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, làm gì cũng thông thuận, tài lộc tăng lên, tài chính rực rỡ
Tuổi Dậu
2 ngày cuối tuần này, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố nên công việc diễn ra suôn sẻ, những khó khăn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Bạn sẽ có nhiều bước tiến mới, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có sự chuyển biến tích cực.
Tử vi cho biết, Nhờ gặp gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa nên bạn sẽ phát huy hết khả năng của mình và phát triển rực rỡ hơn. 2 ngày tới, tuổi Dậu không chỉ được thần Phật phù trợ mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể.
Vận trình của tuổi Dậu vẫn sẽ có lúc quanh co, gập ghềnh, gặp tiểu nhân quấy phá. Vì vậy, bản mệnh vẫn nên hành động cẩn trọng. Tuổi Dậu cần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, chủ động tìm kiếm cơ hội để tích lũy tài sản cho bản thân và gia đình.
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên.
Vào ngày 23,24/7 này, khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Thời gian này, công việc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ. Điều này giúp cho thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước.
Đặc biệt, người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.
Tuổi Thân
Tử vi 12 con giáp cho biết, Người tuổi Khỉ rất chăm chỉ, có đầu óc và luôn biết cách thích ứng với những thay đổi xung quanh. Đặc biệt, họ rất giỏi trong việc phát triển các mối quan hệ cá nhân.
Họ cũng là những người có chí tiến thủ, tầm nhìn xa và nắm bắt thời cơ tốt. Trong công việc, những người tuổi Khỉ luôn làm việc chăm chỉ với tinh thần trách nhiệm cao.
Ngày mai, tuổi Khỉ sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ đặc biệt trong công việc. Đây là thời điểm tốt để những người tuổi Khỉ đầu tư hay bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ. Lộc tiền tài sẽ đến với họ một cách bất ngờ.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.