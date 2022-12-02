Đúng 8h sáng Chủ Nhật (04/12): "tứ phương tụ tài", bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền đầy túi, bạc đầy sân, vàng đầy nhà, đời vinh hiển từ đây

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 23:09

Đúng vào 8h sáng Chủ Nhật, 3 con giáp sau chính thức hết khổ, cùng đón chờ xem nhé!

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn vốn là người thông minh, tài giỏi, họ sống độc lập và không ngừng sáng tạo, thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường sống, biết tích lũy kinh nghiệm để có thể xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn, tốt đẹp hơn. Trong số những con giáp, tuổi Thìn là những người biết nhìn xa trông rộng, họ không bao giờ phải đối mặt với sự bế tắc mà luôn biết chừa đường lui cho mình, không quá liều mạng và luôn giữ được mức sống trung lưu đủ đầy.

Tử vi học có nói, tuổi Thìn cũng gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự tự tin và bản lĩnh hơn người mà họ có thể vượt qua mọi thứ. Từ 8h sáng Chủ Nhật (04/12), cuộc sống của tuổi Thìn sẽ có bước chuyển biến tích cực. Bất kể là sự nghiệp, tài vận hay nhân duyên đều gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Thìn thường không ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng nỗ lực hết sức. Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí kiếm được nhiều tiền.

Đúng 8h sáng Chủ Nhật (04/12): 'tứ phương tụ tài', bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền đầy túi, bạc đầy sân, vàng đầy nhà, đời vinh hiển từ đây - Ảnh 1
Từ 8h sáng Chủ Nhật (04/12), cuộc sống của tuổi Thìn sẽ có bước chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý và biết trân trọng những người xung quanh mình. Trong số những con giáp, tuổi Mùi là những người được trời ban nhiều phước lành nhất. 

Tuy rằng tuổi Mùi không tham vọng nhưng họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm cơ hội, xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Người tuổi Mùi thường suy nghĩ về tình cảm nhiều hơn vật chất nhưng họ vẫn biết trân trọng đồng tiền do mình làm ra.

Tử vi học có nói, 8h sáng Chủ Nhật (04/12), tuổi Mùi cũng được Thần Tài và quý nhân chiếu cố cuộc sống có bước đột phá, mọi thứ thực sự thăng hoa rực rỡ. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mùi cần chuẩn bị tinh thần tận hưởng song hỷ lâm môn, sự nghiệp phát triển vững mạnh chưa đủ, mà cuộc sống tình cảm, con đường tài vận ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn.

Đúng 8h sáng Chủ Nhật (04/12): 'tứ phương tụ tài', bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp đổi mệnh phát tài, tiền đầy túi, bạc đầy sân, vàng đầy nhà, đời vinh hiển từ đây - Ảnh 2
Tuy rằng tuổi Mùi không tham vọng nhưng họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Người tuổi Ngọ có ưu điểm là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đút kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống.

Tử vi học có nói, từ 8h sáng Chủ Nhật (04/12), vận may của họ ngay lập tức sẽ lội ngược dòng vào thời gian tới. Tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Tuổi Ngọ chỉ việc không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi ngày 4/12 tử vi chủ nhật ngày 4/12/2022 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà