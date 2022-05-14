Đúng 8 ngày cuối của tháng 5 dương lịch, các con giáp nào được đề bạt THĂNG QUAN TIẾN CHỨC?

Tuất là những người có tính tình thẳng thắn, cương trực và luôn có trách nhiệm với công việc của mình. Người tuổi Tuất nói ít làm nhiều, Tuất thường nhìn vào kết quả của sự việc mà đánh giá mọi thứ. Đa số người tuổi Tuất tài giỏi, thông minh và dễ dàng gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Bên cạnh đó, nhờ tính tình biết suy nghĩ thấu đáo nên con giáp này vẫn giữ được phong độ và có khả năng phát triển tốt hơn.

Tài vận của Tuất cũng được cải thiện rõ rệt trong 8 ngày cuối tháng 5 dương lịch sắp tới, vì thế Tuất chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may.

Nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Nhờ được quý nhân hỗ trợ, tạo đào phát triển, tuổi Tuất sẽ tiến lên bứt phá trên mọi mặt trận. Nhờ đó, thu nhập cũng như sự nghiệp sẽ có sự thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nên đi cùng với những người có nhiều kinh nghiệm, Tuất sẽ gặt hái được nhiều điều hữu ích.

Tuổi Thìn

8 ngày cuối cùng trong tháng này, những người tuổi Thìn sẽ có sự chuyển biến đột phá trong công việc, con giáp này nếu không lên làm sếp thì cũng sẽ tự làm chủ công việc riêng của mình, không còn phụ thuộc vào ai. Tài lộc, tiền bạc cũng theo đó mà tăng lên bất ngờ.

Những người cầm tinh con Rồng tính cách rất kiên định, dù chông gai thế nào cũng cố gắng đến khi nhận được thành quả mới thôi. Tài năng thiên bẩm rất phù hợp với chuyện đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới nên mạnh dạn “xuống tiền” để thu lời. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chẳng lo bị lỗ.





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Tuổi Thân

Thân có tính cần cù, chịu khó. Thân có khả năng chịu đựng vất vả tốt hơn những con giáp khác. Đức tính tốt đẹp này là nền tảng giúp tuổi Thân chinh phục được các mục tiêu của bản thân. Dù chậm nhưng Thân luôn có những bước đi rất vững chắc.

Những người tuổi Thân được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Thân làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Thân là người thông minh, bản lĩnh và cực kì nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Những tháng đầu năm khó khăn, bế tắc bao nhiêu thì nửa cuối tháng 5 dương lịch tới lại thuận lợi, suôn sẻ bấy nhiêu. Những người làm kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, may mắn dồn dập, còn ai làm văn phòng thì kí kết được hợp đồng lớn, nhờ đó mà được sếp trọng dụng và dĩ nhiên lương thưởng cũng sẽ tăng tùy theo năng lực của mình.

Bên cạnh đó, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà con đường kiếm tiền, làm giàu của Thân cũng không còn khó khăn như trước nữa. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, người đầu tư… thì bạn đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

- Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!