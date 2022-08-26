Đúng 8 giờ sáng thứ 7 (26/8): Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, 3 con giáp “lật ngược ván cờ”, thay đổi vận mệnh, đánh bay vận xui đón tài lộc, từ bần hàn hóa giàu sang trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 12:50

Dưới đây là những con giáp may mắn vào đúng 8 giờ sáng thứ 7 (26/8).

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi không còn phải lo lắng về tiền bạc. Bạn làm một hưởng mười, tiền tiêu không hết tha hồ đầu tư kiếm lời trong giai đoạn này. Trong chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp.

Cả hai đồng điệu về mặt tinh thần nên ở bên cạnh nhau rất vui vẻ. Điều này giúp cho tinh thần của bạn lạc quan, yêu đời và công việc được tiến hành thuận lợi hơn.

Đúng 8 giờ sáng thứ 7 (26/8): Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, 3 con giáp “lật ngược ván cờ”, thay đổi vận mệnh, đánh bay vận xui đón tài lộc, từ bần hàn hóa giàu sang trong nháy mắt - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuy nhiên trong thời điểm này, bạn nên đi chùa nhiều hơn để tích lộc cho mình. Bên cạnh đó nếu gặp ai khó khăn, hãy mở lòng giúp đỡ. Làm được nhiều việc lành, bạn sẽ nhận được nhiều phúc báo, vượt qua nhiều kiếp nạn.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh tuổi Mùi nếu đang làm công ăn lương thì sẽ có biểu hiện xuất sắc trong tháng này. Bạn cần xác định rằng áp lực sẽ khá lớn nhưng đền đáp xứng đáng khiến sự nghiệp sẽ tăng lên một tầm cao mới. Ngoài ra, bạn còn dễ gặp được quý nhân nâng đỡ, có nhiều cơ hội phát triển mới, không tăng lương thì cũng thăng chức, rất đáng để mong đợi.

Đúng 8 giờ sáng thứ 7 (26/8): Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, 3 con giáp “lật ngược ván cờ”, thay đổi vận mệnh, đánh bay vận xui đón tài lộc, từ bần hàn hóa giàu sang trong nháy mắt - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Những người làm ăn kinh doanh trong sáng thứ 7 này sẽ gặp nhiều thuận lợi. Đây là thời gian thích hợp lên kế hoạch chuẩn bị và thực thi những khoản đầu tư mới. Tài vận liên tục tăng trưởng và bạn còn có nhiều cơ hội đi khắp nơi như công tác, du lịch, thăm họ hàng v.v…

Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp được tình duyên tốt đẹp. Trong khi người đang yêu lại rất sẵn lòng đầu tư và cho đi trong mối quan hệ của mình, tình cảm tiến triển ổn định. Người đã kết hôn thì vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban trong năm 2023. Con giáp này gặp may mắn về tài lộc, các kế hoạch đầu tư đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Đúng 8 giờ sáng thứ 7 (26/8): Ngôi sao may mắn chiếu mệnh, 3 con giáp “lật ngược ván cờ”, thay đổi vận mệnh, đánh bay vận xui đón tài lộc, từ bần hàn hóa giàu sang trong nháy mắt - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tử vi nói rằng, từ 8 giờ sáng thứ 7 (26/8), tuổi Tuất có thể liên tục gặp những cơ hội trời cho, giúp sự nghiệp phát triển mạnh hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội và có sự tính toán kỹ thì cuối năm tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Đường tình duyên của tuổi Tuất cũng có sự khởi sắc. Vận may vây quanh, bản mệnh được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Hợi tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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