Đúng 7h sáng mai (21.9), Thần Tài và Thần May Mắn chiếu mệnh cùng lúc, dẫn dắt 3 con giáp phất đời chóng mặt, làm gì cũng phát tài, chuyện vui, tiền bạc về liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 22:11

Đúng 7h sáng mai (21.9), vận trình được thần tài, quý nhân dắt lối giúp 3 con giáp suôn sẻ không ai bằng. Cuộc sống thăng hoa mỹ mãn.

Tuổi Hợi

Đúng 7h sáng mai (21.9), người tuổi Hợi trải qua những ngày khá thuận lợi ở mọi phương diện. Bản mệnh đón không ít tin vui.

Trước hết là phương diện công việc. Cả một năm nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, đây chính là thời điểm bạn tĩnh tâm nhìn lại toàn quá trình làm việc cũng như hưởng thụ chút ích thành quả đã gây dựng được trong sự nghiệp. Tinh thần làm việc hăng say, con giáp được lãnh đạo khen thưởng và đề xuất vào những vị trí chủ chốt, cơ hội thăng chức, tăng lương không hề ít.

Những ai làm trong lĩnh vực tài chính có một tuần tất bật với những con số. Nhưng thành quả mà bạn gặt hái được cũng thể hiện rất rõ ràng bằng số tiền khá lớn, khiến không ít người ngưỡng mộ, thậm chí tỏ ra ghen tị.

Đúng 7h sáng mai (21.9), Thần Tài và Thần May Mắn chiếu mệnh cùng lúc, dẫn dắt 3 con giáp phất đời chóng mặt, làm gì cũng phát tài, chuyện vui, tiền bạc về liên tiếp - Ảnh 1
Phú quý kề chân tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung tình cảm gia đình hài hòa, trên dưới đồng thuận, không phát sinh mâu thuẫn nào quá lớn. Tuy nhiên, có thể xảy ra chút bất lợi cho tình yêu lứa đôi. Đó có thể là sự cản trở của gia đình hay do chính những người trong cuộc thay đổi tình cảm. Dù thế nào đi nữa, nếu tuổi Hợi chủ động làm lành, mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực.

Sức khỏe của bản mệnh khá hơn rất nhiều. Thể trạng tốt, ăn ngủ điều độ. Có điều thời tiết biến đổi thất thường, trong khoản ăn mặc cần phải hết sức lưu ý, tránh bị cảm lạnh.

Tuổi Thân

Theo tử vi thì đường tài lộc của con giáp Thân đang có nhiều khởi sắc, đặc biệt đúng 7h sáng mai (21.9). Bạn không gặp quá nhiều khó khăn, tuy nhiên muốn bứt phá lên hẳn so với những người khác thì cần nỗ lực hơn. Càng thay đổi thì tương lai của con giáp này sẽ càng tốt. Nếu có tiềm lực tài chính thì cũng có thể nghiên cứu để đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác. Tuy nhiên trước khi làm gì cũng cần tìm hiểu thế mạnh của bản thân, năng lực công việc để con đường đi sau này thuận lợi hơn.

Đúng 7h sáng mai (21.9), Thần Tài và Thần May Mắn chiếu mệnh cùng lúc, dẫn dắt 3 con giáp phất đời chóng mặt, làm gì cũng phát tài, chuyện vui, tiền bạc về liên tiếp - Ảnh 2
Tài lộc đeo bám tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 7h sáng mai (21.9), tài lộc của bạn vô cùng khởi sắc khi bản thân con giáp không cần lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Thu nhập của bạn có thể đến từ nhiều nguồn và có xu hướng tăng vọt. Với những bạn làm công ăn lương thì bạn có thể đón tin vui tăng lương. Không những thế, bạn có thể nhận về nhiều khoản tiền bất ngờ từ các nguồn khác nhau.

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp, người tuổi Tỵ với vẻ ngoài lạnh lùng đầy suy tư hơi “nguy hiểm”. Họ không dễ dàng tức giận, họ dùng sự tĩnh lặng của mình để suy nghĩ và phán đoán ra những điều khiến người khác phải kinh ngạc.

Trước khi được nếm trải sự ngọt ngào của thành công và cảm giác thỏa mãn của quyền cao chức trọng, người cầm tinh con Rắn phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả thậm chí cả thất bại. Nhưng chỉ cần có lòng tin vào chính mình để cố gắng làm lại từ đầu, tương lai người tuổi Tỵ sẽ trở thành ông chủ lớn được người người kính trọng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai (26/8 âm lịch), hoan hỷ và mỹ mãn, 3 con giáp được Thần Phật che chở, làm gì cũng may mắn, công việc khởi sắc thăng hoa, tài lộc phú quý chất đầy nhà

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Tử vi ngày mai (26/8 âm lịch), 3 con giáp có vận trình may mắn không ai bằng, giàu sang khó ai sánh ngang, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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