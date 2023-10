Đúng 7h ngày 20/10/2022: 3 con giáp đại hồng phát, may mắn ngợp Trời, buôn may bán đắt, tiền tỷ chất đầy nhà

Tam Hợp cục trợ giúp nên đường công việc của tuổi Sửu rất tốt. Gặp gỡ khách hàng ký kết thành công, buôn may bán đắt, ngoại giao giỏi. Bạn là người nhiệt tình, có năng lực hành động thẳng thắn nên may mắn cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Thiên Tài nhập mệnh cho biết tuổi này dễ có lộc bất ngờ, đa phần là lộc lá đến từ những khoản không ngờ tới. Bạn nào có nghề tay trái, làm tài chính, ngân hàng cũng may mắn không kém, dễ có tiền thưởng hoặc được khách hàng ủng hộ.

Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân vào 7h sáng ngày 20/10. Hãy chú ý lắng nghe nhé, bạn sẽ học được nhiều bài học quý giá mà người đó đem lại.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và chạm tới cái đích mình đã đặt ra.

Mối quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Thìn

Vào 7h sáng ngày 20/10, Chính Tài chỉ lối để con giáp tuổi Thìn đầu tư có lợi trong hôm nay. Những ai đang làm ăn kinh doanh tự do cũng đã bắt đầu thấy tài lộc đổ về, mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn cả mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ. Bạn và người ấy cũng tìm ra được những điểm chung để cả hai có thể tận hưởng một ngày hạnh phúc bên nhau.

Ngày 20/10/2022 dương lịch là ngày Can Ất: Ngày Can Ất không trị bệnh ở hầu. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động vào vị trí này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.