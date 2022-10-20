Đúng 7h ngày 20/10/2022: 3 con giáp đại hồng phát, may mắn ngợp Trời, buôn may bán đắt, tiền tỷ chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 05:25

Chúc mừng 3 con giáp may mắn sau đây sẽ nhận lộc dồi dào vào 7h sáng ngày 20/10, làm ăn lên tầm cao mới, lợi nhuận thu về đạt đỉnh điểm.

Tuổi Sửu

Đúng 7h ngày 20/10/2022: 3 con giáp đại hồng phát, may mắn ngợp Trời, buôn may bán đắt, tiền tỷ chất đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục trợ giúp nên đường công việc của tuổi Sửu rất tốt. Gặp gỡ khách hàng ký kết thành công, buôn may bán đắt, ngoại giao giỏi. Bạn là người nhiệt tình, có năng lực hành động thẳng thắn nên may mắn cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Thiên Tài nhập mệnh cho biết tuổi này dễ có lộc bất ngờ, đa phần là lộc lá đến từ những khoản không ngờ tới. Bạn nào có nghề tay trái, làm tài chính, ngân hàng cũng may mắn không kém, dễ có tiền thưởng hoặc được khách hàng ủng hộ.

Tuổi Mùi 

Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân vào 7h sáng ngày 20/10. Hãy chú ý lắng nghe nhé, bạn sẽ học được nhiều bài học quý giá mà người đó đem lại.

Đúng 7h ngày 20/10/2022: 3 con giáp đại hồng phát, may mắn ngợp Trời, buôn may bán đắt, tiền tỷ chất đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và chạm tới cái đích mình đã đặt ra.

Mối quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Thìn

Vào 7h sáng ngày 20/10, Chính Tài chỉ lối để con giáp tuổi Thìn đầu tư có lợi trong hôm nay. Những ai đang làm ăn kinh doanh tự do cũng đã bắt đầu thấy tài lộc đổ về, mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn cả mong đợi.

Đúng 7h ngày 20/10/2022: 3 con giáp đại hồng phát, may mắn ngợp Trời, buôn may bán đắt, tiền tỷ chất đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ. Bạn và người ấy cũng tìm ra được những điểm chung để cả hai có thể tận hưởng một ngày hạnh phúc bên nhau.

Ngày 20/10/2022 dương lịch là ngày Can Ất: Ngày Can Ất không trị bệnh ở hầu. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động vào vị trí này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi phất lên nhanh chóng từ 5h sáng thứ Ba (19/10/2022): Xóa hết nợ nần, tiền chảy vào túi như trút nước, "nghèo không nổi" vì vàng gánh còng lưng, phú quý chất đầy nhà

3 tuổi phất lên nhanh chóng từ 5h sáng thứ Ba (19/10/2022): Xóa hết nợ nần, tiền chảy vào túi như trút nước, "nghèo không nổi" vì vàng gánh còng lưng, phú quý chất đầy nhà

Từ 5h sáng 19/10, 3 con giáp này gặp may mắn liên hồi, làm ăn phát tài phát lộc, lợi nhuận thu về nhiều không đếm hết nên có thể trả hết nợ cũ, gây dựng cơ ngơi thêm vững mạnh.

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