Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp phú quý phát tài, trời Phật nâng đỡ, giàu sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 17/01/2021 05:24

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ một bước đổi đời, nghèo mấy cũng phát tài trong 7 ngày tới.

Làm một hưởng mười, phú quý an nhàn, của nả đầy nhà chính là lá số tử vi tuần mới trời đã an bài cho 4 con giáp may mắn chạm đỉnh này. 

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Sau những thăng trầm Thân sẽ lại ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn càng vượng lộc vượng tài. Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 7 ngày tới dù làm công ăn lương hay làm chủ Thân cũng đắc tài đắc lộc, phất lên đổi đời.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thân sẽ lại ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được. 

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 Con giáp giàu sang này ắt lắm của nhiều tiền, lộc lá chui vào túi ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được sao Chính Tài và Thiên Tài đua nhau chiếu mệnh nên Ngọ sẽ có 7 ngày tới ngập trong phú quý, sung túc đủ đầy. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền của ập vào nhà Ngọ.

Chỉ cần tin vào chính mình, không chần chừ trước cơ hội trời cho con giáp giàu sang này ắt lắm của nhiều tiền, lộc lá chui vào túi ầm ầm. 

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Thăng tiến ầm ầm, lương thưởng tăng vọt nên Tỵ cứ thế mà phất, phú quý ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Tỵ vẫn có cuộc sống đủ đầy sung túc trước ngưỡng 35.

Nửa cuối tháng 2/2021 con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận được tin vui trong sự nghiệp. Thăng tiến ầm ầm, lương thưởng tăng vọt nên Tỵ cứ thế mà phất, phú quý ập vào nhà. 

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 Tuất sẽ được đáp đền với hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận tài lộc khởi sắc, công danh xán lạn, được cấp trên cất nhắc nên Tuất sẽ có 7 ngày tới đỏ chót như son. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc lộc Tuất xứng đáng nhận được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, 7 ngày tới Tuất sẽ được đáp đền với hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi cũng không hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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