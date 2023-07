Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp phú quý phát tài, trời Phật nâng đỡ, giàu sau một đêm

Làm một hưởng mười, phú quý an nhàn, của nả đầy nhà chính là lá số tử vi tuần mới trời đã an bài cho 4 con giáp may mắn chạm đỉnh này.

Sau những thăng trầm Thân sẽ lại ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn càng vượng lộc vượng tài. Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 7 ngày tới dù làm công ăn lương hay làm chủ Thân cũng đắc tài đắc lộc, phất lên đổi đời.