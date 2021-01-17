Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (18/1 - 24/1/2021): Thân đại phú đại quý, Dần vượng lộc vượng tài, Hợi bị tiểu nhân hãm hại

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ có 7 ngày tới với khá nhiều điều không như ý. Bị hiểu lầm trong công việc, sự nghiệp ngưng trệ nên thu nhập của Tý tuột giảm đáng kể. Thế nên, Tý cần thận trọng trong mọi điều để không đánh mất những gì đang có.

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo những thay đổi trong tuần từ ngày 18/1 – 24/1/2021 sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi việc.

Dần là con giáp thông minh, bản lĩnh, có gan làm giàu nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng phú quý phát tài. Đặc biệt, trong tuần mới này nhờ có cát tinh nâng đỡ con giáp giàu có này sẽ càng vượng lộc vượng tài, muốn nghèo cũng không được.

Những khúc mắc trong chuyện tình cảm khiến Sửu và một nửa nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Nhẹ thì giận hờn vài ngày, nặng có thể dẫn đến đường ai nấy đi. Tình duyên trắc trở nhưng may mắn thay Sửu lại có tử vi tuần mới với tài lộc vượng phát, tiền nhiều vô kể.

Đầu tuần gian truân, giữa tuần khúc mắc, từ cuối tuần trở đi Mão mới lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Mão

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh nên Mão sẽ hao tâm khổ tứ trong tuần mới này. Thế nên, Mão đừng quá tham công tiếc việc, cũng đừng lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe nếu không sẽ đổ bệnh. Đầu tuần gian truân, giữa tuần khúc mắc, từ cuối tuần trở đi Mão mới lấy lại những gì đã mất.

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã may mắn hơn người, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn trong tuần mới từ 18 - 24/1.

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Tỵ

Tình duyên thăng hoa rực rỡ, cuộc sống phủ đầy hoa hồng nên Tỵ sẽ có tuần mới ngập trong may mắn. Tình tiền như ý, phú quý vây quanh, cả tuần ngập trong nhung lụa chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang này.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, không sợ gian khổ Ngọ sẽ thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Ngọ

Sao Chính Tài và Thiên Tài soi chiếu nên Ngọ sẽ có tuần mới với nhiều niềm vui trong cuộc sống, công việc. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, không sợ gian khổ Ngọ sẽ thêm phúc thêm phần, tiền ùn ùn chui vào két.

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Mùi

Nếu đang làm ăn, kinh doanh Mùi sẽ có tuần mới với may mắn theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối. Làm chơi hưởng thật, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy chính là lá số tử vi tuần mới của con giáp may mắn hơn người này.

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Thân

Công danh, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp nên Thân không cần lo lắng chuyện tiền nong, càng không sợ tiểu nhân quấy phá. Càng nằm gai nếm mật, vượt qua giông bão con giáp giàu sang này càng đại phú đại quý, muốn khổ cũng không được.

Tình duyên như ý, tài vận khởi sắc nên Dậu sẽ viên mãn đủ đầy, cả tuần hân hoan - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Dậu

Nếu đang độc thân Dậu sẽ tìm được một nửa phù hợp trong tuần mới này. Nếu đã có cặp có đôi, đây chính là thời điểm cả hai tính đến chuyện trăm năm. Tình duyên như ý, tài vận khởi sắc nên Dậu sẽ viên mãn đủ đầy, cả tuần hân hoan.

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ khởi sắc ngoạn mục trong tuần mới. Thế nên, dù hiện tại không suôn sẻ Tuất cũng đừng nản chí. Sau con bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp may mắn này sẽ vận đỏ như son, ăn nên làm ra.

Tử vi tuần mới từ (18/1 - 24/1) của Hợi

Công danh sự nghiệp của Hợi sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong tuần mới này. Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên con giáp xui xẻo này phải gánh chịu hàm oan, cấp trên hiểu lầm. Vậy nên, Hợi cần bảo vệ mình khỏi thị phi kẻo tiền mất tật mang.

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