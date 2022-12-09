Đúng 6h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: 3 con giáp có vận may và đào hoa nở rộ! Đường tài chính suôn sẻ hết nấc

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 09:23

Xin chúc mừng 3 con giáp sau nằm trong số những người có tài lộc như mưa, chuyện vui có đôi, miệng cười tươi trong thời điểm này.

Tuổi Tuất

Những người bạn tuổi Tuất sẽ toát ra khí chất huyền bí trong thời điểm này, vận đào hoa cũng vượng phát. Dù ở nơi làm việc hay những nơi khác, họ đều nhận được sự quan tâm của tổ chức nơi làm việc và được mọi người yêu mến, cuộc sống hôn nhân sau này của họ cũng rất hạnh phúc và thành công.

Đúng 6h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: 3 con giáp có vận may và đào hoa nở rộ! Đường tài chính suôn sẻ hết nấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên tập trung vào sự nghiệp bởi sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được những giá trị và ấn tượng tốt đối với cấp trên, tạo tiền đề thăng tiến sau này. Chuyện tiền bạc cũng vô cùng vượng, đường tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa của mình. Những rào cản trước kia nay được xóa bỏ.

Tuổi Mão

Tháng trước đối với người tuổi Mão, do các sao Thất Sát, Hỏa Tinh chiếu tới nên nhiều người cảm thấy quý nhân xui xẻo, xung quanh thường có kẻ tiểu nhân hãm hại. Tình cờ đến thời điểm này, vận rủi trở nên may mắn, được quan thầy ban cho ngôi sao may mắn.

Đúng 6h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: 3 con giáp có vận may và đào hoa nở rộ! Đường tài chính suôn sẻ hết nấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên đánh giá rất cao nhờ khả năng xử lý công việc tháo vát. Ngày hôm nay, bạn sẽ gây ấn tượng nhiều với cấp trên và đây sẽ là bước đệm để thăng tiến nhanh chóng.

Trong phương diện tình cảm, những người tuổi Mão còn độc thân thì trong thời điểm này sẽ can đảm đối diện với cảm xúc của mình. Rất có thể tình cảm của bạn sẽ được đối phương thấu hiểu và chấp nhận.

Tuổi Mùi

Thời điểm này, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Đúng 6h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: 3 con giáp có vận may và đào hoa nở rộ! Đường tài chính suôn sẻ hết nấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ thời điểm này. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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