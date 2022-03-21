Đúng 5h ngày 22/3, 3 con giáp phát tài phát lộc, vận số cực tốt, may mắn song hành

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 20:30

Tử vi có nói, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên vận trình bứt phá, công danh thăng hoa, vàng bạc về tay không kể xiết.

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều như ý muốn khi bước sang đúng 5h ngày 22/3. Công việc của bản mệnh có thể gặp đôi chút rắc rối khi thiếu tập trung nhưng rất nhanh thôi, bạn sẽ vào guồng làm việc đúng nhịp độ.

Sự nghiệp thăng tiến khiến con đường tài lộc cũng được đà tăng trưởng, không lo thiếu hụt. Nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên người độc thân khởi vượng khi được giới thiệu cho nhiều đối tượng mới. Mối quan hệ lứa đôi có nhiều cảm xúc ngọt ngào, cả hai đều biết cách dung hòa vì nhau.

Đúng 5h ngày 22/3, 3 con giáp phát tài phát lộc, vận số cực tốt, may mắn song hành - Ảnh 1
Tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều như ý muốn khi bước sang đúng 5h ngày 22/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trải qua thời gian từ 5h ngày 22/3 thật êm đềm, thư thả. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên bản mệnh định hướng được đam mê của mình và biết cách chinh phục nó. Con giáp tuổi Tỵ được trao cho những cơ hội quý báu, nguồn thu nhập trở nên dồi dào bất ngờ.

Đây là lúc bản mệnh nên dành tâm sức để khẳng định năng lực, cơ hội thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở. Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ và nửa kia luôn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Sau bao nhiêu sóng gió, cả hai đã dần thấu hiện và bao dung với nhau hơn.

Đúng 5h ngày 22/3, 3 con giáp phát tài phát lộc, vận số cực tốt, may mắn song hành - Ảnh 2
Tuổi Tỵ trải qua thời gian từ 5h ngày 22/3 thật êm đềm, thư thả - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 5h ngày 22/3, tuổi Ngọ được cát tinh phù trợ nên công việc tiến triển hanh thông. Bao nhiêu vất vả, khó khăn trước đó đã qua, bây giờ là lúc bản mệnh tận hưởng thành quả ngọt ngào.

Quan lộ và tài lộ của tuổi Ngọ rất thênh thang nên hãy cố gắng duy trì phong độ. Bản mệnh có thể thu về nguồn tài chính ổn định nhưng đừng vì thế mà ỷ lại, hãy tích cực làm ăn để tiền đẻ ra tiền. Chuyện tình cảm các cặp đang yêu khá thuận khi có sự đồng điệu về tâm hồn. 

Đúng 5h ngày 22/3, 3 con giáp phát tài phát lộc, vận số cực tốt, may mắn song hành - Ảnh 3
Đúng 5h ngày 22/3, tuổi Ngọ được cát tinh phù trợ nên công việc tiến triển hanh thông - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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