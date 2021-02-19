Đúng 49 ngày tới, vận đỏ không phải bàn, 3 con giáp ‘lên dây cót’ chuẩn bị hốt tiền đổ đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 19/02/2021 15:03

Dưới đây là những con giáp may mắn chuẩn bị hốt tiền đổ đầy két sắt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mua sắm không cần nhìn giá trong đúng 49 ngày tới.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý tích cực, lạc quan, có chí tiến thủ, không ngại khó khăn nên có nhiều cơ hội thăng tiến không ngừng. Trong công việc hay cuộc sống, bạn đều được nhiều người yêu mến vì sự chính nghĩa, nhiệt tình.

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Tý là con giáp may mắn kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý là con giáp may mắn, có tài kiếm tiền khá đỉnh, đầu tư một vốn bốn lời. Đặc biệt, ngay ngày đầu năm mới Tân Sửu, bạn được quý nhân là bạn bè mang lại cơ hội tốt về công việc có thể thăng tiến hơn trên con đường phía trước.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Thìn bẩm sinh đã có tài vận tốt hơn hẳn những con giáp khác, được quý nhân nâng đỡ nên bạn không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc lẫn sự nghiệp. Những việc bạn làm đều mang đến nhiều thành công lớn, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

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Thìn gặt hái được nhiều thành tựu vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn đặc biệt thông minh, không lười biếng nên có nhiều cơ hội đổi đời. Với tài năng đầu tư tài chính, việc trở nên giàu có là điều dễ dàng đến với những người tuổi Thìn

Thần may mắn luôn mỉm cười, ưu ái với người tuổi Thìn. Con giáp này trong năm làm đâu thắng đó, đi đến đâu là hốt hết tài vận của thiên hạ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đặc biệt tinh anh, nhanh nhẹn, khả năng quan sát cũng xuất chúng hơn người, rất giỏi trong việc thích ứng. Trong giao tiếp bạn thường chiếm thế chủ động và luôn được mọi người yêu quý, đặc biệt luôn được lòng cấp trên, lãnh đạo.

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Mão được cấp trên trọng dụng yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão đã nhận được trọng dụng của cấp trên nên các dự án lớn với nguồn lợi nhuận không nhỏ sẽ được giao cho bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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