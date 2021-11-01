Đúng 43 ngày tới, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, gom hết lộc trời của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/11/2021 15:00

Trong 43 ngày tới, những con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp, chuyện tình duyên thuận hòa, như ý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết là con giáp nhân hậu, độ lượng, nói được làm được. Trong cuộc sống, dù khôn ngoan, tài giỏi hơn người nhưng họ vẫn rất nghiêm khắc với bản thân và thân trọng. Người tuổi này sống thực tế, là người tốt bụng, nhạy cảm và giàu nhiệt huyết. Con giáp tuổi Mão cũng có mắt thẩm mỹ và có mắt nhìn đặc biệt tinh tế.

Đúng 43 ngày tới, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, gom hết lộc trời của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 43 ngày tới, nhiều cơ hội đến với người tuổi này. Họ cố gắng nỗ lực trong công việc nên thu nhập bắt đầu tăng dần. Người tuổi này cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với người khác giới nên tâm trạng không còn ủ dột, muộn phiền rồi cũng tiêu tan. Người tuổi Mão nếu còn độc thân, muốn có người ở bên mình thì hãy mở lòng hơn nữa. Trong khi đó, người đã có đôi có cặp muốn chuyện tình cảm chín muồi thì nên tính đến chuyện cưới hỏi.

Tuổi Sửu

Đúng 43 ngày tới, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, gom hết lộc trời của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm Sửu tính tình hiền lành, điều đạm. Họ có khả năng suy nghĩ linh hoạt và luôn kiên trì, điềm tĩnh trong quá tình giải quyết vấn đề. Người tuổi này vốn nhận phúc khí bẩm sinh, làm chuyện gì cũng gặp những điều may mắn.

Trong 43 ngày tới, người tuổi Sửu có tài lộc ngày càng vượng, sự nghiệp ngày càng hanh thông. Công việc của họ ngày một suôn sẻ, mang lại nguồn thu cao hơn thấy rõ. Con giáp này cũng nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, phát tài nhanh chóng. Không những thế, người tuổi Sửu vẫn còn cô đơn sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ.

Tuổi Dậu

Đúng 43 ngày tới, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, hưởng nhiều phước hạnh, gom hết lộc trời của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có tâm hồn rộng rãi, đáng tin cậy và rất bao dung, thấu hiểu người khác. Con giáp này cũng là người công tư phân minh, làm việc gì cũng rạch ròi. Bề ngoài, tính cách của họ có phần hơi cứng nhắc nhưng thực ra, con giáp này có thiện tâm. Khi thấy người khác gặp khó khăn, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Trong 43 ngày tới, thời cơ đã đến với người tuổi Dậu, tài lộc của họ dồi dào hơn trước, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Người tuổi này được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dôi dư hơn nhiều. Không những thế, con giáp này còn có vận đào hoa vượng, được nhiều người khác phái để ý. Hãy suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi quyết định yêu đương, tìm hiểu một ai đó.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tháng 10 ÂL sắp đến, 3 con giáp TRÚNG MÁNH bất thình lình, giàu sang vô đối, phú quý ngập tràn không ai sánh bằng

Tháng 10 ÂL sắp đến, 3 con giáp TRÚNG MÁNH bất thình lình, giàu sang vô đối, phú quý ngập tràn không ai sánh bằng

Điều kiện thành công tiên quyết cho họ trong thời gian tới chính là nhờ sự kiên trì, quyết tâm của bạn. Khi ấy, dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp 77 ngày tới 3 con giáp chú ý sức khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 38 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng