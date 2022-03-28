Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này có tên trong sổ vàng Thần Tài nên tài lộc vượng phát, thăng quan tiến chức, may mắn nắm tay tiền tài mà đến

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 18:01

Tử vi 3 ngày tới dự đoán, nhờ có tên trong sổ vàng Thần Tài mà 3 con giáp này cầu được ước thấy, vượng tài tấn lộc, hỷ sự đầy nhà, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thời gian qua khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, trong 3 ngày tới những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Theo tử vi 3 ngày tới, khoảng thời gian này chính là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập.

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Trong 3 ngày tới những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này.

Đường tình duyên của Dậu trong tháng này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

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Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cơ hội kiếm tiền dễ đến với người tuổi Dậu vào 3 ngày tới. Theo đó, người tuổi Dậu cũng sẽ làm việc chăm chỉ hơn các năm khác. Nói chung, đường tài lộc và công danh của người tuổi Dậu trong năm Tân Sửu rất hanh thông.

Bằng cách này hay cách khác, tài lộc sẽ đến với người tuổi Dậu trong 3 ngày tới, họ có thể có một khoản tích lũy lớn. Lời khuyên cho người tuổi Dậu trong năm Tân Sửu là nên biết cách tiết kiệm, bớt các khoản chi tiêu xã giao không cần thiết.

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Bằng cách này hay cách khác, tài lộc sẽ đến với người tuổi Dậu trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày tới (29/3 - 1/4), Kim Tài độ trì, 3 con giáp này có vận may trời cho, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng hoa, thành công vượt trội

Tử vi 4 ngày tới (29/3 - 1/4), Kim Tài độ trì, 3 con giáp này có vận may trời cho, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng hoa, thành công vượt trội

Tử vi 4 ngày tới (29/3 - 1/4) cho hay, nhờ có vận may trời cho mà 3 con giáp này làm gì cũng vượng, sự nghiệp hanh thông, phúc đức tràn trề, công danh vượt trội, công danh thành toại, giàu lên trông thấy.

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