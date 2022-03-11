Đúng 3 ngày tới (12/3 - 14/3), 3 con giáp này giàu sang may mắn, vận khí hanh thông, lương thưởng đề huề, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 10:50

Tử vi 3 ngày tới (12/3 - 14/3) tiết lộ, 3 con giáp này may mắn khi gặp vận thái bình, yên tâm làm giàu, sung túc đủ đầy, sự nghiệp thăng hoa, đời sống thong dong yên ả.

Tuổi Dần

Đúng 3 ngày tới (12/3 - 14/3), người tuổi Dần có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc. Họ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Trong giai đoạn này, họ sẽ bội thu về tiền tài, sự nghiệp vượng phát, tài lộc nhiều vô kể, gia đạo bình an vô sự.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Ngoài sự nghiệp thành công, con giáp này còn có tình duyên yên ấm. Người có gia đình sẽ sớm nhận được tin vui mang thai, sinh con.

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Đúng 3 ngày tới (12/3 - 14/3), người tuổi Dần có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm ca. Theo tử vi 3 ngày tới (12/3 - 14/3), người tuổi Ngọ sẽ vô cùng may mắn, đường tình duyên và tiền tài đều như ý.

Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có thể gặp được Thần Tài của đời mình khiến bạn có thể kiếm ra nhiều tiền bạc. Trong thời gian này, tuổi Ngọ có thể sẽ trúng thưởng, trúng số. May mắn tới mức bất cứ việc gì bạn làm cũng đều suôn sẻ, tiền ít tiền nhiều không quan trọng nhưng chắc chắn là có tiền về tay.

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Đúng 3 ngày tới (12/3 - 14/3), người tuổi Ngọ sẽ vô cùng may mắn, đường tình duyên và tiền tài đều như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp khôn khéo, túc trí đa mưu. Khi gặp chuyện khó khăn, họ thường tập trung cao độ để giải quyết vấn đề. Không những thế, người sinh năm Tỵ còn biết cách khai thác các tiềm năng sẵn có của bản thân. Điều này mang đến cho họ nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp.

Đúng 3 ngày tới (12/3 - 14/3), người tuổi Tỵ thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may. Công việc, sự nghiệp của họ cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước. Họ được cấp trên giao phó nhiều công việc, nhiệm vụ hơn. Điều này là cơ hội và cũng là thách thức với người tuổi này. Hãy luôn ghi nhớ rằng, chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình, họ sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

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Đúng 3 ngày tới (12/3 - 14/3), người tuổi Tỵ thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Kể từ ngày 12/3, Quý Nhân theo sau ban lộc, 3 con giáp này tài vận thăng hoa, làm ăn khấm khá, phúc đức vô biên

Tử vi 12 con giáp dự đoán, nhờ có sự xuất hiện của Quý Nhân mà 3 con giáp này tránh khỏi mọi tai ương, đón chào nhiều vận may, đếm tiền mỏi tay, mua thêm két sắt để đựng vàng kể từ ngày 12/3.

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