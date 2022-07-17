Đúng 3 giờ chiều thứ Hai (18/7), ‘xuôi chèo mát mái’, 3 con giáp làm gì cũng thành công, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao, mọi sự thuận lợi, đưa tay hứng vàng

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 15:26

Lợi nhuận tăng cao, 3 con giáp ghi tên vào sổ đỏ thần tài, đón đường quan lộ rất hanh thông, vượng phát trong năm.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con giáp tuổi Tý mang tính cách độc lập, tự chủ. Bạn có tài năng, chính kiến riêng nên thường muốn tự mình làm mọi việc thay vì dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Trong công việc, người tuổi này rất chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và đặc biệt can đảm, dám chấp nhận rủi ro. Đó là một trong những tố chất giúp người tuổi Tý thành công trong kinh doanh.

Đúng 3 giờ chiều thứ Hai (18/7), sự nghiệp kinh doanh của người tuổi này có những bước tiến rõ rệt. Năm nay, con giáp này sẽ cho ra mắt những sản phẩm mới và nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng.

Đúng 3 giờ chiều thứ Hai (18/7), ‘xuôi chèo mát mái’, 3 con giáp làm gì cũng thành công, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao, mọi sự thuận lợi, đưa tay hứng vàng - Ảnh 1
Tuổi Tý sẽ 'hái' được rất nhiều vàng. Ảnh minh họa: Internet

 

Đơn hàng về nhiều, khách hàng đến nhiều mang đến cho người tuổi này vô số lợi nhuận. Nhờ bán hàng có tâm, giữ được uy tín mà con giáp này buôn may bán đắt, làm ăn kinh doanh đắc tài, sai lộc. Đúng 3 giờ chiều thứ Hai (18/7), con giáp này cũng không ít lần được quý nhân giúp đỡ nên có thêm nhiều mối quan hệ, việc làm ăn kinh doanh nhờ đó xuôi thuận hơn so với năm trước.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính tình hiền lành, sống chân thành, không toan tính, vụ lợi. Bạn thuộc tuýp người thích cuộc sống bình yên, ổn định thay vì đấu đá, đua tranh. Dù thời trẻ, người tuổi Tuất có thể gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đến hậu vận, đa phần người tuổi này đều có của ăn, của để.

Đúng 3 giờ chiều thứ Hai (18/7), bạn sẽ được sao may mắn chiếu mệnh nên vận xui không còn đeo bám. Được quý nhân phù trợ, con giáp này đã giải quyết được vấn đề trong công việc. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng trao cho những nhiệm vụ, công việc phù hợp với khả năng.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn cũng như các mối quan hệ. Những người còn đi học thì việc học hành thi cử tấn tới, đạt được những thành tích cao. Sự nghiệp thành công giúp người tuổi Sửu có thể mang đến cuộc sống ấm êm, đủ đầy hơn cho gia đình.

Đúng 3 giờ chiều thứ Hai (18/7), ‘xuôi chèo mát mái’, 3 con giáp làm gì cũng thành công, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao, mọi sự thuận lợi, đưa tay hứng vàng - Ảnh 2
Tài vận của con giáp Tuất năm 2022 tăng lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 giờ chiều thứ Hai (18/7), những người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần để gặp được nhiều điều may mắn. Đây là khoảng thời gian bạn có thể gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, mọi chuyện sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ với bạn.

Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ đón nhận khá nhiều tin vui, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội.

Vào cuối năm 2022 này, cuộc sống của những người tuổi Dậu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều thăng hoa. Ngoài ra, nhờ có ơn trên phù hộ độ trì, mọi việc trong thời gian tới sẽ suôn sẻ, không gặp khó khăn gì, tài vận hanh thông, sức khỏe dồi dào, chuyện gây dựng cuộc sống viên mãn chỉ trong tầm tay.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 20/7, 3 con giáp được quý nhân chiếu cố hết mực, tình duyên rực rỡ mà tài vận cũng dồi dào, đại phúc đại quý, xây dựng túi tiền giàu to

Sau 20/7, 3 con giáp được quý nhân chiếu cố hết mực, tình duyên rực rỡ mà tài vận cũng dồi dào, đại phúc đại quý, xây dựng túi tiền giàu to

Được quý nhân nâng niu, thần tài chiếu cố, các con giáp này phất lên rực rỡ, từ tiền lẫn tình đều xuôi chèo mát mái.

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