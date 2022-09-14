Đúng 20 giờ tối nay (ngày 14/9/2022), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, rước hết may mắn vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 10:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, rước hết may mắn vào nhà vào đúng 20 giờ tối ngày 14/9.

Tuổi Dần

Đúng 20 giờ ngày 14/9, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hết mức. Các kế hoạch có tiến triển khá tốt khi mà con giáp này thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ đến từ quý nhân xung quanh bạn.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người tuổi Tý giữ được sự hòa thuận, êm ấm với các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng cách này hay cách khác.

Đúng 20 giờ tối nay (ngày 14/9/2022), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, rước hết may mắn vào nhà - Ảnh 1
Đúng 20 giờ ngày 14/9, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hết mức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi việc của người tuổi Thìn sẽ dần đi vào khuôn khổ khi con giáp này có sự chủ động trong việc giải quyết rắc rối mình đang gặp phải. Tính cách hòa đồng, tốt bụng giúp bạn có được nhiều cảm tình từ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể tìm được một khoản tiền rủng rỉnh nhờ sự thông minh, nhạy bén của mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên ngập tràn niềm vui. Cát tinh đem tới cho các gia đình một ngày trọn vẹn yêu thương. Hạnh phúc được vun đắp mỗi ngày nên người trong cuộc hiếm khi nào thấy nhàm chán. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hàn gắn vết nứt trong mối quan hệ tình cảm từ trước. Bản mệnh nên sắp xếp lại công việc và dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình.

Đúng 20 giờ tối nay (ngày 14/9/2022), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, rước hết may mắn vào nhà - Ảnh 2
Mọi việc của người tuổi Thìn sẽ dần đi vào khuôn khổ khi con giáp này có sự chủ động trong việc giải quyết rắc rối mình đang gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên khởi sắc và dễ dàng như mơ trong thời điểm tới. Quý nhân còn hết mình trợ giúp báo hiệu người tuổi Mão có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh hãy mạnh dạn tiến hành các kế hoạch đã ấp ủ từ trước vì đây chính là thời điểm lý tưởng hơn bao giờ hết.

Cong giáp này với sự hài hước, lém lỉnh mà dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Người độc thân chính vì vậy mà dễ dàng tìm được một người để tìm hiểu thời gian này. Một mối quan hệ dễ chịu và hài hòa sẽ giúp bạn luôn hạnh phúc. Đến một thời điểm nào đó, các bạn sẽ nhận thấy tình cảm đã đủ chín mùi để tính đến chuyện trăm năm.

Đúng 20 giờ tối nay (ngày 14/9/2022), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, rước hết may mắn vào nhà - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên khởi sắc và dễ dàng như mơ trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Được Thần Tài chỉ điểm vào đúng ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên không ngớt, xây dựng cả cơ đồ tiền tỷ

Được Thần Tài chỉ điểm vào đúng ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên không ngớt, xây dựng cả cơ đồ tiền tỷ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên không ngớt, xây dựng cả cơ đồ tiền tỷ vào đúng ngày 20/8 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 38 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 38 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 38 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả