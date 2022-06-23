Số đỏ nhất không chỉ trong dịp cuối năm, bất kì thời điểm nào 3 con giáp cũng dễ dàng ghi tên ‘sổ vàng’, tài lộc thăng tiến, chạm đỉnh, danh và tài đều có đủ.

Tuổi Tuất

Tử vi năm Nhâm Dần 2022, những người tuổi Tuất bị kẻ gian chọc phá khiến cho con đường công danh khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng con giáp này không cần quá lo lắng bởi trong thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý.

Đúng 2 ngày tới (25/6 - 26/6), tuổi Tuất có cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu làm ăn riêng, kinh doanh thì càng thêm phần phát tài, kiếm được hợp đồng bạc tỷ. Nếu tuổi Tuất làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên cất nhắc, tăng lương tăng bổng, cuộc sống hanh thông như mong muốn.

Tuổi Tuất cực kì thịnh vượng trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi nói rằng thời vận của tuổi Tỵ đúng 2 ngày tới (25/6 - 26/6), cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ trong những năm kế tiếp.

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì thời gian tới tiền của sẽ nhiều không kể xiết.

Tuổi Mão

Mão vốn là những người hiền lành, có số mệnh phú quý. Tuy họ không được sinh ra trong gia đình đầy đủ về mọi thứ, nhưng họ luôn nỗ lực bằng chính sức lực của bản thân. Sống mạnh mẽ vươn lên và có được những thành công nhất định.

Tuổi Mão vươn lên đứng đầu bảng tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Theo dự báo, tuổi Mão đúng 2 ngày tới (25/6 - 26/6) sẽ gặp điềm lành, không chỉ có quý nhân giúp đỡ mà còn được Thần Tài phù trợ vào những thời khắc quan trọng nhất. Bởi vậy, cung tài lộc của tuổi Mão “nở hoa” rực rỡ, sắp có nhiều niềm vui, có thể được thăng quan tiến chức, gia đạo vui vẻ, êm ấm hòa thuận.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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