Đúng 2 ngày đầu tuần (31/7 - 1/8), tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp trả sạch nợ nần, hốt tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 10:44

Tử vi cho biết, trong 2 ngày đầu tuần, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, sung túc, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất luôn chân thành, thật thà và rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Vậy nên, những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong 2 ngày đầu tuần, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Đúng 2 ngày đầu tuần (31/7 - 1/8), tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp trả sạch nợ nần, hốt tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là con giáp nổi tiếng thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho mình. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà con giáp này có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được.

Tử vi cho biết, sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Ngọ một khối tài sản khá lớn.

Đúng 2 ngày đầu tuần (31/7 - 1/8), tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp trả sạch nợ nần, hốt tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Dự đoán trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Dậu vốn tính nhanh nhạy nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (31/7 - 1/8), tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp trả sạch nợ nần, hốt tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Tử vi nói rằng, trong 11 ngày tới, những con giáp này được trời thương nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ.

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