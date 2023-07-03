Đúng 2 ngày đầu tuần (3/7-4/7): Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp chuyển vận hoán số, ngủ trên đống vàng, không lo nghèo đói

Tâm linh - Tử vi 03/07/2023 09:37

Đây là cơ hội tốt mà 3 con giáp may mắn có tên sau đây cần nắm giữ và tận dụng để bùng nổ tài lộc, bước chân vào giới giàu sang.

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày đầu tuần, vận trình tài lộc của người tuổi Dần phát triển theo chiều hướng thuận lợi, cơ hội kiếm tiền sẽ dâng tới tận cửa nhà bạn. Đây là thời điểm thuận lợi để con giáp này mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác.

Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình.
Bạn cũng có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba nhưng sau đó bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Đúng 2 ngày đầu tuần (3/7-4/7): Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp chuyển vận hoán số, ngủ trên đống vàng, không lo nghèo đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 2 ngày đầu tuần, người tuổi Mão làm công ăn lương sẽ có thu nhập tăng lên theo những thành tích mà bạn đạt được trong sự nghiệp, thậm chí một số người có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương.

Đa số tuổi Mão luôn chủ động trong mọi tình huống, họ luôn biết nắm bắt cơ hội để gặt hái được nhiều thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mão sẽ công thành danh toại, sự nghiệp và tiền bạc viên mãn không ai sánh bằng.

Đúng 2 ngày đầu tuần (3/7-4/7): Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp chuyển vận hoán số, ngủ trên đống vàng, không lo nghèo đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 2 ngày đầu tuần sẽ là thời điểm cực vượng với người tuổi Tỵ. Những chú Rắn hãy hoan hỉ với đầy những niềm vui, may mắn. Vận trình của con giáp này hanh thông hơn nhiều phần so với thời gian trước.

Trong công việc, bản mệnh đã tìm ra được động lực cho riêng mình, xác định được mục tiêu phù hợp. Sự nỗ lực của bản thân cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Tỵ hoàn toàn có thể đạt được những đỉnh cao. Với người làm công ăn lương sẽ có khoản tiền thưởng bên ngoài.

Đúng 2 ngày đầu tuần (3/7-4/7): Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp chuyển vận hoán số, ngủ trên đống vàng, không lo nghèo đói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

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