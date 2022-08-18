Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), Chính Ấn lên cao, Thần Tài mê mệt đổ tiền đầy ví, 3 con giáp ngửa mặt ‘hứng mưa tiền’, phất lên giàu khủng, bừng bừng đón lộc

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 19:22

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8) này, con giáp vạn sự may mắn, mọi bề hanh thông, tiền tài chất chật ví.

Tuổi Thìn

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù trước có khó khăn nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt.

Bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), Chính Ấn lên cao, Thần Tài mê mệt đổ tiền đầy ví, 3 con giáp ngửa mặt ‘hứng mưa tiền’, phất lên giàu khủng, bừng bừng đón lộc - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất dễ tính. Họ thân thiện, hoà đồng và có thể hòa thuận với bất cứ ai. Đó là bởi những người tuổi Hợi khiêm tốn, không ích kỷ. Người tuổi này đi tới đâu cũng nhận được sự yêu mến. Cũng bởi sự tốt bụng và nhân hậu mà người tuổi Hợi được Thần Tài cưng chiều, nhiều người xung quanh quý mến và sẵn sàng giúp đỡ. Theo tử vi, họ có thể gặt hái được nhiều cơ hội kiếm tiền đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8).

Đặc biệt từ nay đến cuối năm, họ sẽ không gặp bất cứ khúc mắc nào trên con đường sự nghiệp. Không còn những con đường vòng, cơ hội và giá trị mới liên tục được tạo ra. Người thân trong gia đình họ cũng sẽ được may mắn lây, vận trình như ‘hứng mưa tiền’ thêm nhiều phần thuận lợi.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), Chính Ấn lên cao, Thần Tài mê mệt đổ tiền đầy ví, 3 con giáp ngửa mặt ‘hứng mưa tiền’, phất lên giàu khủng, bừng bừng đón lộc - Ảnh 2
Cũng bởi sự tốt bụng và nhân hậu mà người tuổi Hợi được Thần Tài cưng chiều, nhiều người xung quanh quý mến và sẵn sàng giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hiền lành, thiện lương, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Vận thế của con giáp này trở nên vô cùng thuận lợi, đón nhận liên tiếp hỷ sự ngay từ nhữn ngày đầu tuần.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), không chỉ may mắn khi giải quyết các vấn đề công việc mà con giáp này còn được quý nhân phù trợ. Đặc biệt tài vận của người tuổi Tý bùng nổ mạnh mẽ vào dịp này. Chính tài ổn định, hoạch tài khởi sắc. Thu nhập của con giáp này tăng mạnh do những khoản tiền và lợi nhuận từ những nguồn đầu tư bên ngoài mang lại.

 

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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