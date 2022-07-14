Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), những người này MAY MẮN TỎA TRÊN ĐẦU, tài mệnh như gấm thêm hoa, ‘nước chảy chỗ trũng' đến 2,3 năm sau

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 17:33

3 con giáp sau đây tài số ngày càng phát đạt, tiền chảy vào túi căng tràn, bổng lộc hưởng giàu sang, danh lợi cao chót vót.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn sống tình cảm, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nên xung quanh họ luôn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng không lo lắng rằng không có ai bên mình. Đa số những người tuổi Hợi đều được trời ban nhiều phước lành, họ có thể không quá giàu có nhưng lại được mọi người hết mực yêu thương, đường đời có chông gai vấp ngã cũng có người đỡ đần.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7) này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, ai khổ thì khổ nhưng từ tháng 7 trở đi cuộc sống tuổi Hợi sẽ có khởi sắc bất ngờ. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều viên mãn đủ đầy. Đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn, những tháng cuối năm này sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp họ có được thành công mỹ mãn, không những thế còn đem đến nhiều tài lộc cho gia đình.

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), những người này MAY MẮN TỎA TRÊN ĐẦU, tài mệnh như gấm thêm hoa, ‘nước chảy chỗ trũng' đến 2,3 năm sau - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7) này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, ai khổ thì khổ nhưng từ tháng 7 trở đi cuộc sống tuổi Hợi sẽ có khởi sắc bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Trước khi bước qua năm 2022, tuổi Hợi sẽ cá kiếm được số tiền kha khá, dư dả sống đến vài năm sau.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), những người này MAY MẮN TỎA TRÊN ĐẦU, tài mệnh như gấm thêm hoa, ‘nước chảy chỗ trũng' đến 2,3 năm sau - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), tuổi Ngọ có tam hợp nâng đỡ, thêm Thiên Quan và Long Trì ban phát uy quyền. Chính vì thế, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi tích cực ập đến. Trong việc đầu tư bất động sản, người tuổi Ngọ mua may bán đắt, đầu tư đâu thắng đó, gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tuổi ngựa vốn được biết đến là con giáp có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng học hỏi hơn người cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân. Do đó, trong năm 2022 gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển kinh tế và sự nghiệp là điều không quá khó hiểu.

Tuổi Ngọ năm 2022 không chỉ được Tam Hợp phù trợ mà còn được Thiên Tài dẫn chủ về các nguồn thu phụ. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc cố định, tuổi Ngọ còn có thêm vài nguồn thu khác từ đầu tư bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này có thể mang tới nguồn tiền thụ động ổn định nếu quyết tâm thực hiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân cũng như gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ sáng ngày mai, 16/7: 3 con giáp rũ bỏ vận xui, vén màn mây mù đón may mắn, gặt hái được thành công vang dội

Đúng 8 giờ sáng ngày mai, 16/7: 3 con giáp rũ bỏ vận xui, vén màn mây mù đón may mắn, gặt hái được thành công vang dội

Những con giáp này có vận số rất tốt, công danh, sự nghiệp dù bị hung tinh cản trở cũng ‘vượt vũ môn’ nhanh chóng.

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