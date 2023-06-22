Đúng 2 ngày 23 và 24/6: Ba con giáp có thần may mắn phù hộ, phiền não tan biến, tiền tài “cất cánh“, tài chính bay cao, vượng tài vượng lộc

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 09:30

Những con giáp sau sẽ có nhiều tài lộc và thịnh vượng trong thời gian trong hai ngày này, nếu có cơ hội cất cánh thì phải nắm kỹ.

 

 

Tuổi Tỵ

Các bạn thuộc con giáp rắn luôn rất khiêm tốn và thận trọng, thích theo đuổi sự hoàn hảo, chân thành và tốt bụng, chú ý đến sự chính trực. Người cầm tinh con Rắn có rất nhiều cơ hội, mười năm nay chưa từng gặp vận may lớn thì giờ sẽ gặp, không lo tiền bạc nữa, có thể trở thành triệu phú và có rất nhiều vận may.

Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong công việc, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Đúng 2 ngày 23 và 24/6: Ba con giáp có thần may mắn phù hộ, phiền não tan biến, tiền tài “cất cánh“, tài chính bay cao, vượng tài vượng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tuy không có cá tính, sắc sảo nhưng họ lại gặp nhiều may mắn nhiều nhất. Con giáp tuổi Mùi thường cẩn trọng trong lời nói và việc làm, bản thân cũng dễ dàng gặp được quý nhân và không bị kẻ xấu lợi dụng, ngáng đường.

Vận trình phát triển của họ dần dần dần được đẩy nhanh tốc độ. Tại nơi làm việc, người tuổi Mùi rất có kỷ luật, nỗ lực để hoàn thành công việc được giap một cách xuất sắc.

Đúng 2 ngày 23 và 24/6: Ba con giáp có thần may mắn phù hộ, phiền não tan biến, tiền tài “cất cánh“, tài chính bay cao, vượng tài vượng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù thời gian trước họ có gặp một số khó khăn nhưng con giáp này sẽ khởi đầu rất suôn sẻ được quý nhân đánh giá cao. Trong lúc này người tuổi Mùi cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, cơ hội kiếm tiền không thiếu.

Con giáp tuổi Mùi đầu năm phát triển, giữa năm làm giàu, từ nay "nằm duỗi mà ăn", cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Tỵ

Các bạn thuộc con giáp rắn luôn rất khiêm tốn và thận trọng, thích theo đuổi sự hoàn hảo, chân thành và tốt bụng, chú ý đến sự chính trực. Người cầm tinh con Rắn có rất nhiều cơ hội, mười năm nay chưa từng gặp vận may lớn thì giờ sẽ gặp, không lo tiền bạc nữa, có thể trở thành triệu phú và có rất nhiều vận may.

Đúng 2 ngày 23 và 24/6: Ba con giáp có thần may mắn phù hộ, phiền não tan biến, tiền tài “cất cánh“, tài chính bay cao, vượng tài vượng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong công việc, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày 22, 23, 24 và 25/6: Ba con giáp chiêu tài nạp lộc, hóa cỗ máy in tiền, cát vận kéo đến, chuyển vận đổi đời, mau chóng phát tài

Đúng 4 ngày 22, 23, 24 và 25/6: Ba con giáp chiêu tài nạp lộc, hóa cỗ máy in tiền, cát vận kéo đến, chuyển vận đổi đời, mau chóng phát tài

Trong thời điểm này, ba con giáp có Thần Tài đợi cửa, trăm bề thuận lời, có căn phú quý, thoả sức làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 22/6 tu vi ngay 23/6 tu vi ngay 24/6

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 51 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy