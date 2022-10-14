Đúng 19h ngày 15/10: Vận trình đại cát, phúc khí tăng cao, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, lộc đổ như mưa

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 19:00

Nhiều tin vui sẽ đến với những con giáp may mắn khi được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mang tới nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

 

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là người có chí cầu tiến, biết cách tạo mối quan hệ tốt đẹp nên xung quanh được nhiều người yêu mến, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Đúng 19h ngày 15/10: Vận trình đại cát, phúc khí tăng cao, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, lộc đổ như mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ xuôi chèo mát mái trong khung giờ này. Trong lúc này, đôi lúc bản mệnh có thể cảm thấy khó khăn nhưng đây chính là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Có cát thần Tam Hợp trợ mệnh nên tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Cũng từ đây, con giáp may mắn dần hoàn thiện bản thân, vươn mình nhận lộc trời ban.

Tuổi Dần

Với tuổi Dần, những gì bạn bỏ công bỏ sức theo đuổi, cuối tuần này có thể sẽ thu thành quả tương xứng. Đặc biệt, Dần được tài tinh chiếu mệnh nên đường tài lộc phát triển khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều thu được nhiều món lợi trong thời điểm này.

Đúng 19h ngày 15/10: Vận trình đại cát, phúc khí tăng cao, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, lộc đổ như mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Hãy tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để thể hiện những khả năng tiềm tàng của mình, điều đó sẽ rất hữu ích cho bạn trong tương lai.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu trời sinh đã thông minh, tinh nhanh nên họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Con giáp này khi đối diện với khó khăn, thử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Đúng 19h ngày 15/10: Vận trình đại cát, phúc khí tăng cao, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, lộc đổ như mưa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Dậu còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Tử vi trong khung giờ này dự báo những con giáp dưới đây sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà mình đã lựa chọn, cuộc sống hanh thông, viên mãn.

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