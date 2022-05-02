Đúng 18h ngày 3/5, đại sự tất thành, vận trình khởi sắc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, cởi bỏ điềm xui, tiền vàng đầy túi, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 22:07

Đúng 18h ngày 3/5, 3 con giáp may mắn làm ăn dư dả, tiền bạc đầy nhà, con đường công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đúng 18h ngày 3/5 vận trình lên hương, tiền tài thông thuận. Con giáp có thể tranh thủ mở rộng các mối quan hệ xã giao cho mình. Điều này sẽ đem lại điều kiện thuận lợi cho bản mệnh muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn, thăng tiến. Vận trình tài lộc vượng phát. Bên cạnh thu nhập chính, con giáp còn có thêm thu nhập từ các công việc phụ, đây là ngày may mắn dành cho những người chí thú làm ăn.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Con giáp tin vui bất ngờ trong các mối quan hệ tình cảm. Con giáp may mắn này trao đi tình cảm chân thành và sự chung thuỷ của bản mệnh chính là thứ mà đối phương luôn trân quý, coi trọng.

con giap may man 1
Người tuổi Tý đúng 18h ngày 3/5 vận trình lên hương, tiền tài thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hưởng trọn vận may, công danh thăng tiến. Con giáp có năng lực nên được cấp trên đánh giá cao, thuận lợi thăng quan tiến chức. Bản mệnh nên biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Trên phương diện tình cảm, con giáp và nửa kia hòa hợp, yêu thương nhau. Con giáp độc thân có thể tìm thấy hạnh phúc sau ba ngày sống trong cô đơn.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất hưởng trọn vận may, công danh thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vào đúng 18h ngày 3/5 tâm thế trở nên hào hứng, tự tin. Quý nhân xuất hiện giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc bất chợt xảy ra. Với khả năng nhạy bén, bản mệnh nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng tình hình mà có cách ứng phó phù hợp với mọi tình huống. Nhìn chung, dù có gặp trắc trở gì thì con giáp cũng sẽ nhanh chóng vượt qua

. Con giáp đón nhận nhiều tín hiệu có tin vui bất ngờ trong các mối quan hệ. Người độc thân tìm thấy lương duyên, người đã thành gia lập thất thì gia can yên ấm.

con giap may man 3
Người tuổi Ngọ vào đúng 18h ngày 3/5 tâm thế trở nên hào hứng, tự tin - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

Tử vi 4 ngày tới (4/5- 7/5), phước khí sâu dày, vận trình tỏa sáng, 3 con giáp vận mệnh khai thông, công danh thăng hạng, hưởng trọn vinh sủng trời ban

Tử vi 4 ngày tới (4/5- 7/5), phước khí sâu dày, vận trình tỏa sáng, 3 con giáp vận mệnh khai thông, công danh thăng hạng, hưởng trọn vinh sủng trời ban

Tử vi 4 ngày tới (4/5- 7/5), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phước lộc đầy nhà, có đủ vinh quang, sung sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi đúng 18h ngày 3/5 tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 26 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 56 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng