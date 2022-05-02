Tử vi 7 ngày tới (3/5 - 9/5), Thần Tài ban phúc, thúc đẩy công danh, 3 con giáp hưởng trọn vận may, tiền tài dư dả, một tay ôm trọn danh vọng, lộc trời

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 18:43

Tử vi 7 ngày tới (3/5 - 9/5), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, có được mọi đặc ăn, quyền lợi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 7 ngày tới vận trình lên hương, thời vận thăng tiến. Con giáp có những bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của bản thân để thuận lợi cho việc thăng tiến sau này. Con giáp đang là một cá nhân rất nổi bật ở nơi làm việc, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tài lộc trong thời điểm này khá hưng thịnh, con giáp không còn phải áp lực vì gánh nặng cơm áo gạo tiền như trước.

Trong tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để con giáp bày tỏ tình cảm với người mình. Đừng sợ đối phương từ chối mà bỏ qua cơ hội tốt để rồi ân hận mãi về sau. 

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Người tuổi Thân trong 7 ngày tới vận trình lên hương, thời vận thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường tài lộc của người tuổi Dậu trong 7 ngày tới khởi sắc rực rỡ. Con giáp làm ăn phát đạt, tiền bạc đầy nhà. Nếu con giáp có thể quyết đoán và sáng suốt đưa ra quyết định sẽ rất nhanh chóng có được cơ hội thăng quan tiến chức. Con giáp có thể dễ dàng đón đầu xu hướng và không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền về tay. Bản mệnh gặp khá nhiều thuận lợi và may mắn, nhưng đừng chủ quan kẻo bị tiểu nhân dòm ngó. 

Tình cảm khởi sắc, sự nỗ lực vun vén của cả hai may mắn khi tìm được điểm chung. Con giáp độc thân dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự khéo léo, tinh tế của mình.

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Con đường tài lộc của người tuổi Dậu trong 7 ngày tới khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong 7 ngày tới diễn ra vô cùng thuận lợi. Công việc của con giáp may mắn không có gì đáng lo ngại, trải qua bao sóng gió, cuối cùng con giáp cũng đón nhận được tin vui. Vận trình tài lộc dồi dào, những dự định kiếm tiền tiềm năng sẽ sớm mang lại cho bản mệnh doanh thu to lớn

Chuyện tình cảm của Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và nửa kia luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong lúc khó khăn. Cặp đôi chuẩn bị đón nhận tin vui trong thời gian tới. Người độc thân cần kiên nhẫn thêm chút nữa mới có thể tìm thấy lương duyên.

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Công việc của tuổi Sửu trong 7 ngày tới diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Trong nửa năm tới, hành thiện được phước, thời mệnh lên hương, 3 con giáp vận trình bừng sáng, tài lộc thênh thang, vận may ngập tràn, muốn gì được nấy

Trong nửa năm tới, hành thiện được phước, thời mệnh lên hương, 3 con giáp vận trình bừng sáng, tài lộc thênh thang, vận may ngập tràn, muốn gì được nấy

Trong nửa năm tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào, có được cuộc sống sung túc, hưng thịnh.

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