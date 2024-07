Đúng 17h chiều nay, thứ Hai 1/7/2024, 3 con giáp nghênh đón tài lộc, vàng bạc đầy hũ, tiền chất đầy nhà, hậu vận giàu sang phú quý

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đầu tuần là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Những người làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Dậu được xếp vào danh sách những con giáp phát tài.

Về công việc, con giáp này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó, tuổi Dậu sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm được với những người xung quanh. Ngoài ra, tuần này cũng là thời điểm bản mệnh đón tin vui về đường tình duyên khi tuổi Dậu có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai 1/7/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ mong chờ sự thay đổi trong cuộc sống, cải thiện tình hình chung.

Ngày thứ Hai 1/7/2024 tuổi Tỵ khá cố chấp khi thực hiện công việc, tuy nhiên bạn luôn lắng nghe và tiếp thu góp ý để bản thân hoàn thiện hơn.

Công việc: Người tuổi Tỵ công danh tạo ra sự mới mẻ khi làm việc, sáng tạo nhiều nội dung hay.

Tình cảm: Mối quan hệ cho bạn sự tỉ mỉ, chu đáo khi bắt đầu học cách chăm sóc người khác.

Tài lộc: Về mặt tài chính, không muốn bị dối lừa trong chuyện tài chính.

Sức khoẻ: Nắng gắt dễ cảm sốt, hãy chú ý khi ra đường.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.