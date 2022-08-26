Đúng 16 giờ chiều nay (26/08/2022) 3 con giáp tiền như thác đổ, tài lộc về nườm nượp, trúng số độc đắc, tay cầm chục tỷ, tự làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 10:25

Top 3 con giáp có khả năng trúng số độc đắc vào 16 giờ chiều nay (26/08) vịt hóa thiên nga, thành đại gia giàu có nhất xóm.

Tuổi Dậu

Đúng 16 giờ chiều nay (26/08/2022) 3 con giáp tiền như thác đổ, tài lộc về nườm nượp, trúng số độc đắc, tay cầm chục tỷ, tự làm đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 16 giờ chiều nay (26/08/2022), nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Gà có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Dậu thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu kể từ ngày 26/8/2022 cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ chiều nay (26/08/2022) 3 con giáp tiền như thác đổ, tài lộc về nườm nượp, trúng số độc đắc, tay cầm chục tỷ, tự làm đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được giám định cao trong thời khắc tới. Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi ngày mới đem tới cho người đơn thân những mối nhân duyên thích hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách nước bảo của con tim lẫn lý trí để ko bỏ lỡ hạnh phúc cuộc thế mình.

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ chiều nay (26/08/2022) 3 con giáp tiền như thác đổ, tài lộc về nườm nượp, trúng số độc đắc, tay cầm chục tỷ, tự làm đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp Dần đặc thù may mắn trong giai đoạn này, nhất là người sinh năm 1974 Giáp Dần và 1998 Mậu Dần. Cát tinh liên tục chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộc của họ.

Ko chỉ xóa tan được những mỏi mệt thời kỳ qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, sở hữu sức bật to hơn trước. Nhờ những nỗ lực của bản thân và vận may đem tới thời cơ hiếm sở hữu, họ thu được về những kết quả rất tích cực. 

Đúng 16 giờ chiều nay (26/08/2022), công việc kinh doanh của họ vô cùng thuận lợi, sở hữu được nhiều đơn hàng làm ăn với những đối tác to, thu về những khoản lãi khủng. Nếu làm việc ở công sở, họ được đề bạt, giao những trọng trách quan yếu hàng đầu của cơ quan.

Màu may mắn của tháng này dành cho người tuổi Dần là màu đỏ, tuổi tương hợp là tuổi Mão, trang sức may mắn là vòng tay hồng ngọc. Tăng cường sử dụng những vật phẩm hợp tuổi, hợp mệnh sẽ càng làm gia tăng phú quý cho tuổi Dần.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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