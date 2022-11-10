Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), Thần Phật hiển linh ban phú quý, 3 con giáp khổ trước sướng sau, ở hiền gặp lành, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 16:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), 3 con giáp mang mệnh số hơn người, công danh thành toại, hầu bao rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, bẩm sinh những người tuổi Mão đã là những con người rất đam mê, nhiệt huyết với những gì mà họ theo đuổi, họ luôn đặt 100% tâm sức và sự cố gắng của mình cho công việc, chính vì thế, họ cũng dễ dàng đạt được những thành công hơn người.

Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), tuổi Mão được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn. Ngoài ra, vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng thuộc hàng "thượng thừa" khi làm đâu thắng đó, được cấp trên và đối tác tin tưởng trọng dụng, tăng lương, thăng chức.

Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), Thần Phật hiển linh ban phú quý, 3 con giáp khổ trước sướng sau, ở hiền gặp lành, tiền của đầy tay - Ảnh 1
Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), tuổi Mão được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, trong cuộc sống này, người tuổi Hợi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nên xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, những người tuổi Hợi đều có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022) chính là thời điểm mà nếu tuổi Hợi biết phát huy mọi thế mạnh thì sẽ thành công vượt trội. Thời gian qua con giáp nào khó khăn không biết nhưng tuổi Hợi lại được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, giúp họ làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ, cuối năm nay chắc chắn giàu có hơn năm trước và làm tiền đề để thăng hoa hơn.

Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), Thần Phật hiển linh ban phú quý, 3 con giáp khổ trước sướng sau, ở hiền gặp lành, tiền của đầy tay - Ảnh 2
Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022) chính là thời điểm mà nếu tuổi Hợi biết phát huy mọi thế mạnh thì sẽ thành công vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi vốn hiền lành chăm chỉ. Họ là những người không chỉ khéo léo trong các công việc xã hội mà còn rất biết vun vén gia đình.

Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), vận trình của người tuổi Mùi nhìn chung khá êm đẹp. Con giáp này khá vượng tài lộc, sự nghiệp hanh thông, có cơ hội phất lên, thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, tuổi Mùi là những người thường có quý nhân phù trợ, vận trình của người tuổi Mùi sẽ ngày càng hanh thông, có những bước chuyển biến bất ngờ.

Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), Thần Phật hiển linh ban phú quý, 3 con giáp khổ trước sướng sau, ở hiền gặp lành, tiền của đầy tay - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều mai (11/11/2022), vận trình của người tuổi Mùi nhìn chung khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11), vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp tài lộc sung mãn, phú quý đến nhà, bùng nổ tài lộc

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Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11), 3 con giáp này có mệnh số hoàn mỹ nhất, sự nghiệp xán lạn, vạn sự lên hương.

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