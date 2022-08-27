Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/08) 3 con giáp Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần tài gọi tên, trúng số độc đắc, xây nhà tiền tỷ, anh em bạn bè nườm nượp kéo về nhận họ hàng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 04:20

3 con giáp trúng số độc đắc chiều nay (27/07) từ ăn mày hóa đại gia, mua xe 4 bánh, xây nhà 10 tầng.

Tuổi Tý

Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/08) 3 con giáp Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần tài gọi tên, trúng số độc đắc, xây nhà tiền tỷ, anh em bạn bè nườm nượp kéo về nhận họ hàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý. Theo dự đoán tử vi của 12 con giáp trong đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/08), vận thế của người tuổi Tý sẽ có sự chuyển biến tích cực. Những vất vả, xui xẻo thời gian qua sẽ dần tan biến, thay vào đó, Thần may mắn chính thức mỉm cười với bạn.Người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tin vui bất ngờ ập đến trong công việc khiến bạn luôn ở trong tâm thế làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật.

Trong năm nay, vận thế của tuổi Tý khá biến động từ tháng 1-7/2022, bạn liên tiếp gặp nhiều vận xui về sức khỏe khiến tài chính lao đao, phải chi trả nhiều khoản, công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng đừng lo, đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/08), vận thế của bạn sẽ xoay chuyển 180 độ 

Cộng thêm bản tính thông minh, nhanh nhẹn hơn người, tuổi Tý một khi nhìn thấy cơ hội đổi đời là sẽ tận dụng kịp thời để "thừa thắng xông lên", nhờ đó, bạn chắc chắn sẽ đón cái Tết 2023 ấm no với những khoản thu về dịp cuối năm này.

Tuổi Mùi

Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/08) 3 con giáp Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần tài gọi tên, trúng số độc đắc, xây nhà tiền tỷ, anh em bạn bè nườm nượp kéo về nhận họ hàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc qua đêm nay. Những mục tiêu của bản mệnh sắp như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này thời cơ thăng tiến trong công việc rất cao.

Đào hoa nở rộ đem lại cho người đơn thân nhiều thời cơ kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Người đơn thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/08) 3 con giáp Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần tài gọi tên, trúng số độc đắc, xây nhà tiền tỷ, anh em bạn bè nườm nượp kéo về nhận họ hàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Dần thích tranh giành ngôi đầu trong mọi việc và không muốn bị người khác hạ thấp. Bản mệnh có trí óc thông tuệ, tính cầu tiến, hiểu biết rộng và tài giỏi. Nếu ai đó gặp khó khăn Dần sẽ chủ động giúp đỡ.

Đúng 16 giờ 30 phút chiều nay (27/08), người tuổi Dần như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền. Nhiều người làm ăn phát tài, gia đình vượng phát.

Vận đào hoa của Dần cũng rất tốt, một số người có thể dành cho đối phương một mái ấm trọn vẹn. Cuộc sống của Dần được dự báo là suôn sẻ và dư dả.

Lời khuyên cho người tuổi Dần là nên khiêm tốn trong hành động và tâm tính, điều này sẽ giúp bản mệnh giữ gìn sự may mắn.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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