Đúng 16 giờ 30 chiều mai (8/9) 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vô như nước, sa trúng hũ vàng, tài vận lên hương, tương lai sáng chói

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 17:40

Top 3 con giáp trúng số độc đắc ngày mai (8/9) bỗng chốc từ ăn mày thành tỷ phú, không gì cản được bước tiến thăng hoa này.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi là những người có phúc dày, cuộc sống tương đối nhàn hạ, an yên. Trong cuộc sống, con giáp này thường rất may mắn, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp sáng láng, gia đình hạnh phúc, tính cách lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng. 

Đúng 16 giờ 30 chiều mai (8/9) 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vô như nước, sa trúng hũ vàng, tài vận lên hương, tương lai sáng chói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo rằng đúng 16 giờ 30 chiều mai (8/9), tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối nên có thể chạm tay tới thành công. Người làm kinh doanh có thể gặp được khách hàng tiềm năng, ký những hợp đồng giá trị lớn một cách suôn sẻ. Tuổi Mùi không ngừng cố gắng nên sự nghiệp ngày một vươn cao.

Người làm trong lĩnh vực nghiên cứu sẽ ngày một chứng tỏ tài năng và trở thành một trong những cá nhân ưu tú trong tổ chức của họ. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới cho công việc kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm của mình. Trải qua nhiều khó khăn, thất bại, người tuổi Mùi sẽ đạt được mục tiêu mà mình hướng đến.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, hòa đồng. Người tuổi này sống thực tâm nên được nhiều người quý mến. Đầu óc họ “nảy số” rất nhanh. Họ sở hữu thể tiêu dùng nhiều cách để xử lý một vấn đề. Người tuổi này luôn nỗ lực hết sức để vượt qua giới hạn của bản thân.

Đúng 16 giờ 30 chiều mai (8/9) 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vô như nước, sa trúng hũ vàng, tài vận lên hương, tương lai sáng chói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết đúng 16 giờ 30 chiều mai (8/9), bản mệnh cứng cáp sẽ còn giàu lên một cách bất thần, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Đây sẽ là bước chuyển mình to to trong tài vận của những người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Tuổi Mão

Đúng 16 giờ 30 chiều mai (8/9), là khoảng thời kì vô cùng may mắn khiến cho cho những người tuổi Mão làm gì cũng sẽ vô cùng giàu mang, phát tài, dễ thành đại gia mang số má, cầu được ước thấy. Hầu bao của Mão sẽ luôn rủng rỉnh, ko những tới từ những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng vô cùng dồi dào.

Đúng 16 giờ 30 chiều mai (8/9) 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vô như nước, sa trúng hũ vàng, tài vận lên hương, tương lai sáng chói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời khắc này, Mão làm đâu trúng mảnh ở đấy, ko cần phải lo thiếu trước hụt sau, tiền cứ nhảy vào tài khoản của bạn rần rần. Càng siêng năng làm việc, bạn sẽ càng giàu mang, ước mơ nhà đẹp, xe sang ko mấy chốc mà thực hiện được.

Con giáp này sẽ mang thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong lúc nhiều người đang chật vật kiếm tiền thì con giáp này còn đang bận đếm tiền. Đây là khoảng thời kì cực vượng với người tuổi Mão, nhất là về đường tiền nong. Bản mệnh sẽ mang những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

 



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày tới (7/9-9/9) những con giáp sau đây gặp vận may hiếm có, mua số trúng độc đắc, đầu tư 1 lời 10, sớm muộn cũng trở thành tỷ phú

3 ngày tới (7/9-9/9) những con giáp sau đây gặp vận may hiếm có, mua số trúng độc đắc, đầu tư 1 lời 10, sớm muộn cũng trở thành tỷ phú

Top những con giáp 3 ngày tới có số làm ăn, chơi 1 lời 100, trở thành kẻ may mắn nhất trên đời, ai nấy cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp may mắn giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng