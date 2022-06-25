Đúng 15h chiều nay (25/6/2022): Phật Bà hiển linh, Thần Tài độ trì, 3 con giáp giàu bất thình lình, làm ăn trúng quả đậm, đổi đời giàu sang hưng vượng

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão là người vui vẻ, hướng ngoại và cởi mở. Người tuổi này rất dễ gần, có nhiều bạn bè. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, có trách nhiệm. Con giáp này được đồng nghiệp nể trọng, lãnh đạo công nhận. Dù con giáp này không giỏi nói những lời ngọt ngào, hoa mỹ nhưng họ lại sống rất chân thành.

Tuy nhiên, kể từ lúc 15h chiều 25/6, vận đen của con giáp này sẽ được hóa giải hoàn toàn, vận thế đảo chiều, khởi sắc mạnh mẽ. Những ngày may mắn đại cát, đại lợi sẽ đến với người tuổi Mão. Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng nên thu nhập cũng tăng lên không ngừng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Thời gian đầu năm 2022, vận thế của người tuổi Mão có nhiều biến động, không có được những thành công trong cuộc sống như mong muốn dù bản thân không ngừng phấn đấu.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu vốn là người có tinh thần lạc quan, yêu đời. Bên cạnh đó, họ cũng có tính cách hoạt bát, vui vẻ, thích tạo niềm vui cho người khác nên được mọi người xung quanh yêu mến hết mực. Trong cuộc sống, tuổi Dậu luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, càng vui vẻ lại càng được mọi người yêu thương.

Theo tử vi cho biết, cùng với Mão thì Dậu chính là con giáp may mắn đúng 15 chiều 25/6 này. Theo đó, người tuổi Dậu sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong nửa cuối năm này thì tiền trong túi của người tuổi Dậu sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Dậu và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thông minh, ham học hỏi. Họ luôn giữ được thái độ khiêm tốn, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này nói được, làm được, khá kiệm lời. Họ can đảm, vững vàng khi gặp khó khăn. Bởi vậy, sau nhiều lần thất bại, con giáp này dần đạt tới thành công.

Đúng 15h chiều nay (25/6), người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài chiếu cố, mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, không vướng phải bất cứ rắc rối nào.

Họ đi đâu cũng có Thần Tài theo sát, quý nhân phù trợ nên làm gì cũng trôi chảy, công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Thìn thông minh nắm bắt nhiều cơ hội tốt nên gặt hái không ít quả ngọt trong thời điểm này. Những dự định bạn ấp ủ bao lâu nay cũng được thực hiện, và tình duyên cũng sẽ may mắn theo.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm