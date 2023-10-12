Đúng 15 ngày tới (12-26/10/20230), 3 con giáp Phúc sâu như biển, Lộc cao như núi, giàu lên cực nhanh, tiền chất thành đống 

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 15:02

Trong 15 ngày tới (12-26/10/20230), 3 con giáp này chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim của cuộc đời khi liên tiếp nhận nhiều lộc lá, lên nhanh như diều gặp gió, giàu càng thêm giàu. 

Con giáp tuổi Dần

Trong 15 ngày tới (12-26/10/20230), con giáp tuổi Dần tài lộc khá may mắn, tiền bạc thêm phần dư dả, nhiều nguồn để kiếm tiền. Đầu tư kinh doanh có nhiều lợi thế nên lợi nhuận thu về vô cùng rủng rỉnh, Dần hoàn toàn có thể mở rộng quy mô để chuẩn bị cho các kế hoạch quan trọng sắp tới.

Đúng 15 ngày tới (12-26/10/20230), 3 con giáp Phúc sâu như biển, Lộc cao như núi, giàu lên cực nhanh, tiền chất thành đống  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm của người tuổi Dần cũng khá ổn định. Nếu đã có đôi có cặp, mối quan hệ của bạn sẽ gần gũi và sâu sắc hơn. Nếu bạn chưa tìm được đối tác phù hợp, có thể có một số cơ hội để kết nối với người phù hợp trong tuần này. Nhưng hãy cẩn thận đừng đưa ra những lựa chọn ngẫu nhiên vì chỉ vì hiện tại cảm thấy cô đơn.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 15 ngày tới (12-26/10/20230), tuổi Thìn đón vận may khá lớn ở hầu hết các phương diện. Bản mệnh luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười. Ngày này con giáp còn có thể gia tăng ngân sách của mình khi nhận được nhiều khoản thu lớn. 

Đúng 15 ngày tới (12-26/10/20230), 3 con giáp Phúc sâu như biển, Lộc cao như núi, giàu lên cực nhanh, tiền chất thành đống  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm tương đối ổn định, cả hai có thể biến mọi thứ thêm lãng mạn bằng một buổi hẹn hò ngọt ngào vào tối nay. Mối quan hệ thường xuyên được hâm nóng và vun vén sẽ luôn bền vững cho dù cả hai đều là người bận rộn với công việc riêng.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 15 ngày tới (12-26/10/20230), người tuổi Tuất gặp nhiều điều may. Công việc của họ tiến triển thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng. Người làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Đúng 15 ngày tới (12-26/10/20230), 3 con giáp Phúc sâu như biển, Lộc cao như núi, giàu lên cực nhanh, tiền chất thành đống  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được đối tác, bạn làm ăn uy tín. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên họ thu về nhiều thành quả, chẳng còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện kinh tế.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

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