Đúng 15/7 âm lịch (Lễ Vu Lan), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay, ôm tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 05:45

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì trong ngày lễ Vu Lan, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn trong ngày lễ Vu Lan. Con giáp này rất can đảm, dám đương đầu với thử thách và biết nắm bắt cơ hội. Hơn nữa, Hợi còn làm việc rất thận trọng và tập trung cao độ nên sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có. Bên cạnh đó, Hợi còn được quý nhân giúp đỡ nên có thể gặp dữ hóa lành. 

Cuối cùng, Hợi cũng có thể đuổi được “thần nghèo” đi, rước “thần tài” về nhà. Những khó khăn đều tan biến, mọi việc sẽ diễn ra đúng theo ý bạn, sự nghiệp vững chắc, việc hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, tài lộc sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới khiến những người xung quanh thèm khát. 

Đúng 15/7 âm lịch (Lễ Vu Lan), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay, ôm tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu bản tính chăm chỉ, đáng tin cậy, biết quản lý tài chính và có tài quan sát sắc bén. Dù ở những nơi khó khăn nhất thì Dậu cũng có thể tìm thấy tiền, biến sỏi đá thành đất đai màu mỡ. Ban đầu mọi việc tuy có vẻ khó khăn, vất vả nhưng với bản tính kiên trì mà Dậu vẫn sẽ cố gắng đến cùng và rồi bạn cũng hái được “quả ngọt”. 

Trong ngày lễ Vu Lan, tuổi Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, bạn cũng biết nắm bắt cơ hội nên có thể mở ra vận may cho chính mình. Sự nghiệp của Dậu có bước tiến mới, tài lộc tăng vọt nên việc mua nhà tậu xe đối với Dậu là chuyện dễ như trở bàn tay.  

Đúng 15/7 âm lịch (Lễ Vu Lan), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay, ôm tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận trong khoảng thời gian sắp tới. Thìn dám đương đầu với thử thách và có thể hoàn thành tốt công việc được giao, thu về kết quả mỹ mãn, được đồng nghiệp khen ngợi và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 

Vào ngày lễ Vu Lan, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hút được nhiều khách hàng và từ đó kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ vậy, đường tình duyên của Thìn trong khoảng thời gian này cũng ngập tràn màu hồng, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, người độc thân cũng có thể bắt đầu một mối quan hệ. 

Đúng 15/7 âm lịch (Lễ Vu Lan), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay, ôm tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chú ý ngày 1/7, 2/7, 3/7 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vô biên, hốt sạch lộc trời, bất ngờ chuyển vận đỏ, rộng đường thăng tiến

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3 con giáp sau vận may vô cùng tốt, có cơ hội thăng quan tiến chức, đường tài lộc cũng có dấu hiệu được cải thiện không còn đau đầu về vấn đề chi tiêu như thời gian trước nữa.

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