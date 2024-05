Tài lộc cũng không được như kỳ vọng. Có thể con giáp này sẽ bị thất thoát tiền bạc về một lý do nào đó hoặc từ chính sự bất cẩn của mình. Nếu bản mệnh không suy nghĩ chu đáo, cẩn thận trước khi hành động thì rất có thể sẽ khiến tiền không cánh mà bay. Bản mệnh đừng quá tự tin vào trực giác của mình mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp may mắn tuần này do được cát tinh trợ mệnh, mọi chuyện sẽ trôi qua khá êm đềm. Thời điểm này, bạn được khuyên nên tập trung vào các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình bởi bạn đang được may mắn hậu thuẫn để hiện thực hóa các mục tiêu.

Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào. Người làm công ăn lương không phải lo lắng về chuyện chi tiêu nhờ thu nhập đều đặn và ổn định; người buôn bán kinh doanh cũng may mắn chẳng kém khi việc làm ăn ngày càng thuận lợi hơn, doanh thu đạt được vượt ngoài mong đợi.

Công việc thêm phần suôn sẻ nếu bạn biết cách xây dựng các mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Ngoài ra, con giáp này cũng cần cải thiện và học hỏi thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng, có được sự khôn ngoan và khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Ba 7/5/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu biết cách cải thiện công việc, không mong chờ vào bất kỳ ai.

Ngày thứ Ba 7/5/2024 tuổi Sửu làm chủ thời gian của bản thân, có sự chủ động khi hoàn thành công việc có một mục đích rõ ràng.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu điều chỉnh thời gian để công việc diễn ra thuận lợi nhất có thể.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn chưa muốn tìm hiểu những người hời hợt, không trân trọng tình cảm của cả hai.

Tài lộc: Về mặt tài chính, muốn đưa hướng giải quyết tài chính sớm nhất theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Thường tự tạo áp lực cho bản thân, thế nhưng lại không có cách giải quyết thỏa đáng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.