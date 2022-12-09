Đúng 14h chiều Thứ 7 ngày 10/12/2022, mọi vận đen sẽ được tiêu trừ, may mắn sẽ đến: 3 con giáp có chuỗi sự kiện đáng mừng, phát tài gấp bội

Những người sinh con giáp Rắn tiền vận có chút khó khăn. Trong thời điểm này sẽ có rất nhiều tin vui về tài chính đến với Tỵ. Vận trình thăng tiến đến bất ngờ, sự nghiệp được quý nhân phù trợ. Do đó những việc vốn dĩ nằm ngoài tầm tay có thể thành công mỹ mãn.

Trong thời điểm này, vận thế của những người sinh vào cung hoàng đạo Rắn sẽ ngày càng mở rộng, vì thế Tỵ hãy tin rằng sự nghiệp hay công việc làm ăn của mìnhsẽ có bước nhảy vọt về chất và bạn sẽ có thể phát đạt trong tương lai.

Tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

Vốn tài năng nay lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên trong thời điểm này, Thìn có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn thể hiện tài năng hay khẳng định năng lực xuất chúng của mình.

Hãy mạnh dạn tiên phong trong tập thể, những ý tưởng mới vô cùng táo bạo của bạn sẽ được cấp trên cũng như đồng nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Hãy tự tin bước theo con đường đã đi, thành công đang chực chờ phía trước.

Tuổi Dần

Theo tử vi, rong thời điểm này, vận thế của người tuổi Dần đi lên không ngừng, cầu tài được tài, cầu danh đắc danh. Dần vốn có khí chất cao quý, trí tuệ thông minh, năng lực xuất chúng, đồng thời lại có trách nhiệm cao nên có được sự tín nhiệm cao. Thời gian này, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng nhanh chóng thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt khoảng thời gian này, chính bạn bè là quý nhân mang lại cơ hội kiếm tiền cực khủng cho con giáp này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.