Đúng 12h ngày 3/5, thời vận chuyển mình, tiền - tình thăng tiến, 3 con giáp một bước 'lên tiên', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dư dả, liên tiếp đón nhận hỷ sự, vận may

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 11:16

Đúng 12h ngày 3/5, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả. Bản mệnh mở ra con đường thăng tiến nhờ vào những thành công vang dội

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vào đúng 12h ngày 3/5 vận trình khởi sắc, tài lộc hanh thông. Kinh nghiệm và tài năng vốn có giúp bạn có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt và thuận lợi đi đến thành công. Thân được mọi người tin tưởng và xem trọng, con đường công danh.

 Các mối quan hệ xã giao của con giáp cũng vô cùng hài hòa. Con giáp may mắn có cơ hội gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng. Nếu đủ tin tưởng, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức với bạn mà một khi chọn đúng đường sẽ lập tức phất lên giàu có.

con giap may man 1
Người tuổi Thân vào đúng 12h ngày 3/5 vận trình khởi sắc, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ 12h ngày 3/5, gười tuổi Dậu được  Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá, tiền bạc đầy nhà. Mọi công sức của con giáp đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Bản mệnh cũng rất hay chủ động giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn nên có được hảo cảm từ mọi người. Vì vậy, nếu Dậu chẳng may rơi vào trắc trở thì vẫn sẽ có quý nhân ra tay tương trợ.

Vận trình tốt đẹp của con giáp về phương diện tình cảm. Con giáp và người thương luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Tình cảm của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ.

con giap may man 2
Kể từ 12h ngày 3/5, gười tuổi Dậu được  Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá, tiền bạc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất tiến triển vô cùng suôn sẻ kể từ đúng 12h ngày 3/5. Công việc không xuất hiện bất cứ vấn đề rắc rối nào quá lớn, con giáp có thể an tâm hoàn tất nốt công việc dang dở. Đây là thời điểm thích hợp bản mệnh đưa ra các quyết định quan trọng. Nếu có kế hoạch hay dự định nào đang muốn tiến hành, con giáp hãy bắt tay vào thực hiện ngay vì khả năng thành công sẽ rất cao.

Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Mặc dù, phương diện thuộc về vấn đề cảm xúc này khó nói trước điều gì. Nhưng nhờ có cát khí mà không có quá nhiều khó khăn để tìm thấy hạnh phúc cho mình.

con giap may man 3
Công việc của người tuổi Tuất tiến triển vô cùng suôn sẻ kể từ đúng 12h ngày 3/5 - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Trong 60 ngày tới, thời vận lên hương, 3 con giáp đón nhận nhiều hỷ sự, phúc khí đầy nhà, tiền tài dư dả, có được vinh quang, phú quý hiếm ai sở hữu

Trong 60 ngày tới, thời vận lên hương, 3 con giáp đón nhận nhiều hỷ sự, phúc khí đầy nhà, tiền tài dư dả, có được vinh quang, phú quý hiếm ai sở hữu

Trong 60 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, cát lộc dồi dào, có những bước tiến mới trên con đường thăng quan, tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày 3/5 Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 24 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 54 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng