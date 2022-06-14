Đúng 12h ngày 15/6, thiên cơ lộ rõ, lộc phát đầy nhà, 3 con giáp sự nghiệp thắng lớn, hưởng phúc trời ban, tiền vàng dư dả, thỏa mãn nguyện ước xưa nay

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 11:50

Đúng 12h ngày 15/6, 3 con giáp may mắn hưởng phúc trời ban, tiền bạc thông thuận, muốn gì được nấy.

Tuổi Mùi 

 Người tuổi Mùi vào 12h ngày 15/6 nhận nhiều phước lộc. Con giáp may mắn có thể đón tin vui liên quan đến tiền bạc, làm gì cũng thuận lợi, dồi dào. Cát thần mang đến điềm báo cho thấy những nguồn thu nhập phụ của bạn sẽ tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Vận may tìm đến, bạn còn có cơ hội trúng số, trúng thưởng nữa đó, hãy nhanh tay nắm bắt. 

Sức khỏe ổn định, tuy nhiên, con giáp cũng nên tập thể dục thể thao để giữ thân hình của mình đi nhé. Sức khỏe tốt, thân hình đẹp còn gì vui hơn.

con giap may man 1
 Người tuổi Mùi vào 12h ngày 15/6 nhận nhiều phước lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

May mắn là có Chính Tài trợ mệnh, vận tài lộc của người tuổi Ngọ vào 12h ngày 15/6 có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những khoản lương thưởng từ nguồn thu nhập chính giúp túi tiền của bạn rủng rỉnh, không lo thiếu tiền tiêu trong thời điểm này. Nhiều cơ hội phát tài đang đến, bản mệnh hãy cố nắm giữ để phất lên thành đại gia.

Phương diện tình cảm đón nhận tin vui trong ngày tương hợp. Người độc thân có thể sẽ được dẫn mối làm quen với đối tượng ưng ý, hai người quyết định sẽ tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ lâu dài.

con giap may man 2
May mắn là có Chính Tài trợ mệnh, vận tài lộc của người tuổi Ngọ vào 12h ngày 15/6 có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài tinh ở bên, đảm bảo cho vận trình tài lộc của người tuổi Tuất vào 12h ngày 15/6 luôn hưng thịnh. Con giáp này có thể sẽ lên kế hoạch để tiết kiệm đầu tư, nhưng đừng quá mạo hiểm, bởi có thể sẽ mất trắng khi chơi trò rủi ro. Trước khi đưa ra quyết định gì bản mệnh cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu một cách kĩ càng.

Vận tình duyên của tuổi Tuất có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. 

con giap may man 3
Tài tinh ở bên, đảm bảo cho vận trình tài lộc của người tuổi Tuất vào 12h ngày 15/6 luôn hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Trong 7 ngày tới (15/6 - 21/6), vượng đường công danh, hanh thông tiền của, 3 con giáp giàu sang phú quý, cát khí đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới (15/6 - 21/6), vượng đường công danh, hanh thông tiền của, 3 con giáp giàu sang phú quý, cát khí đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới (15/6 - 21/6), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, của cải đầy kho, vận trình rực rỡ, sống đời an yên.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi ngày 15/6 tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026