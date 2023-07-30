Đúng 12 ngày tới (31/7 - 11/8), Thần Tài nâng đỡ hết mình, tài lộc bội thu vượt trội, kiếm được tiền tỷ mang về nhà

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 10:15

Tử vi có nói, đúng 12 ngày tới, 3 con giáp này sẽ hưởng may mắn hơn người, vận may tài lộc bừng sáng.

Tuổi Dần

Những con giáp cầm tinh con Hổ là người kiên quyết, mạnh mẽ, độc lập, thích đương đầu với mọi việc. Tuổi Hổ là người có vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tuy nhiên ẩn chứa bên trong họ là trái tim mạnh mẽ, bền bỉ tuyệt vời.

Tử vi dự đoán, đúng 12 ngày tới, các bạn cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều thử thách nhưng cũng có nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Họ cần cố gắng hơn nữa và vận may sẽ vượng, thêm nhiều tiền tài vượng phát, được hưởng phúc vô tận.

Đúng 12 ngày tới (31/7 - 11/8), Thần Tài nâng đỡ hết mình, tài lộc bội thu vượt trội, kiếm được tiền tỷ mang về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê bản tính lương thiện, chân thành, biết cư xử trên dưới trước sau. Mùi là người thích có không gian riêng để có thể tùy ý bận rộn với công việc của riêng mình. Tài lộc của tuổi Mùi sẽ có bước chuyển biến tốt đẹp trong 12 ngày tới.

Đây là thời gian tài lộc ghé tận nhà thăm bạn và ghé thăm liên tục. Con giáp này đã rủng rỉnh tiền tiêu, đón nhận nhiều điều may mắn. Ngoài ra, tuổi Mùi sẽ có những bất ngờ lớn trong công việc, họ sẽ trở thành tâm điểm chú ý của các cấp lãnh đạo trong thời gian tới theo chiều hướng tốt.

Đúng 12 ngày tới (31/7 - 11/8), Thần Tài nâng đỡ hết mình, tài lộc bội thu vượt trội, kiếm được tiền tỷ mang về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Rắn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn người. Họ có trực giác nhạy bén, rất hợp với kinh doanh. Thời điểm 12 ngày tới dự đoán, tuổi Tỵ được thần May Mắn ưu ái nên làm gì cũng thuận.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Rắn dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn, nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài sản dần dần tăng lên. Họ sẽ đón nhận cuộc sống giàu có, hạnh phúc khiến ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt.

Đúng 12 ngày tới (31/7 - 11/8), Thần Tài nâng đỡ hết mình, tài lộc bội thu vượt trội, kiếm được tiền tỷ mang về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp từ mùng 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, tiền bạc đầy người, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái

Liên tiếp từ mùng 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, tiền bạc đầy người, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái

Bước sang thời gian từ ngày 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp dưới đây nhận nhiều phúc lộc, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi, giàu lên nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 ngày tới tử vi ngày 30/7/2023 tử vi cuối tháng 7 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 51 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 51 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi