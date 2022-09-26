Đúng 10 ngày tới, xui xẻo cũng đã qua, 3 tuổi rước ngay Thần Tài, trúng độc đắc 100 tỷ, Phật tổ ban thêm sức mạnh, làm gì cũng dễ bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 19:34

Đúng 10 ngày tới, vận mệnh 3 con giáp thăng hoa, từ hung hóa cát, vận dữ đều biến mất nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, sau khó khăn bộn bề, tuổi Mùi đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, đúng 10 ngày tới, tuổi Mùi là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Đúng 10 ngày tới, xui xẻo cũng đã qua, 3 tuổi rước ngay Thần Tài, trúng độc đắc 100 tỷ, Phật tổ ban thêm sức mạnh, làm gì cũng dễ bề hanh thông - Ảnh 1
Con giáp Mùi đổi vận bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Mùi được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Vận may còn báo con giáp trúng sổ số. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mùi nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Mão trước đó có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Mão phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Vừa qua, công danh ổn định, tuy nhiên tài lộc vẫn chậm chạp, không có sự bứt phá. Con giáp này nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như xây nhà hoặc kết hôn.

Đúng 10 ngày tới, xui xẻo cũng đã qua, 3 tuổi rước ngay Thần Tài, trúng độc đắc 100 tỷ, Phật tổ ban thêm sức mạnh, làm gì cũng dễ bề hanh thông - Ảnh 2
Chúc con giáp Mão mọi sự hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 ngày tới, được Thần Tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải. Tử vi cho thấy con giáp này sẽ vô cùng may mắn. Nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Mão có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Tuổi Tỵ

Vào những tháng xung hạn của mình, ví dụ như tháng 7 âm lịch, tuổi Tỵ phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do do Thần Phật ban cát mệnh, cũng có thể trợ giúp phần nào cho Tỵ. Đúng 10 ngày tới, người tuổi Tỵ nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Tỵ sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Tỵ có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong năm nay cũng rất thuận lợi. Người tuổi Tỵ đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rắn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Tuổi Tỵ sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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