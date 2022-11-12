Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 10 Âm lịch: đại hỷ giá đáo, TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận tài lộc, trúng số liên tiếp 2 lần, tình - tiền - danh một đường thăng tiến nở hoa

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 21:17

Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp đại phú đại quý, cuộc đời nở hoa nhờ trúng số đặc biệt, chuẩn bị đón Tết linh đình sung túc.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người hiền lành, nhẹ dạ, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để gặt hái được nhiều thành công. Không như những con giáp khác, tuổi Ngọ thường không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng sự kiên trì nhẫn nại đã giúp họ ngày càng mạnh mẽ và tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc đời.

Đa số những người tuổi Ngọ có xuất thân bằng không nhưng họ có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, vào 10 ngày cuối cùng của tháng 10 Âm lịch, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng. Tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ làm việc càng thu về nhiều lợi nhuận. Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần có quý nhân xuất hiện, đưa đường dẫn lối họ sẽ tự mình tạo được một cuộc sống viên mãn như mong ước.

Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 10 Âm lịch: đại hỷ giá đáo, TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận tài lộc, trúng số liên tiếp 2 lần, tình - tiền - danh một đường thăng tiến nở hoa - Ảnh 1
Tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ làm việc càng thu về nhiều lợi nhuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chiếu theo tử vi bản mệnh những người tuổi Hợi, họ có được phúc tinh chiếu mệnh nên sẽ gặp đại cát, đại lợi trong thời gian tới, đặc biệt vào 10 ngày cuối cùng của tháng 10 Âm lịch. Tuổi Hợi sẽ có những dự án, kế hoạch mới bắt đầu triển khai. Do đó, tuổi Hợi cần phải làm việc chăm chỉ hơn để thu được tối đa lợi nhuận từ chúng. Đây sẽ là cơ hội tốt để tuổi Hợi vươn lên nhanh chóng gặt hái được vinh hoa phú quý.

Vào thời điểm này nếu những người tuổi Hợi chưa tìm kiếm được công việc phù hợp với mình, thì đây là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp. Với suy nghĩ nhạy bén và đầu óc minh mẫn, tuổi Hợi sẽ làm tốt những công việc trong các lĩnh vực sở trường của bản thân, nhanh chóng gặt hái được thành tích tốt và chiếm được cảm tình từ lãnh đạo.

Đúng 10 ngày cuối cùng của tháng 10 Âm lịch: đại hỷ giá đáo, TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận tài lộc, trúng số liên tiếp 2 lần, tình - tiền - danh một đường thăng tiến nở hoa - Ảnh 2
Vào thời điểm này nếu những người tuổi Hợi chưa tìm kiếm được công việc phù hợp với mình, thì đây là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào 10 ngày cuối cùng của tháng 10 Âm lịch. Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành.

Thời gian tới, tuổi Thìn sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Thìn đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, vào 10 ngày này, việc đổi nhà đổi xe hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi học, vào ngày mai, 3 con giáp đón nhận vô vàn điềm lành nhờ ơn trên ban phước, cơ hội trúng số độc đắc ngay trong tầm tay khiến người người ghen tỵ.

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