Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, vượt qua khó khăn, công thành doanh toại, tiền vào ngớt tay

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 17:35

Xin chúc mừng 3 con giáp vận trình cực đỏ vào đúng 1 tuần nữa, cuộc sống hanh thông, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận lợi hơn người.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 1 tuần nữa nhìn chung vận trình của người tuổi Sửu khởi sắc, công việc, sự nghiệp tiến triển theo đúng lộ trình đã đề ra. Bản mệnh cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc.

Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, vượt qua khó khăn, công thành doanh toại, tiền vào ngớt tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình công việc có dấu hiệu tăng tiến, tuy có chút thử thách nhưng nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, đây có thể là khởi đầu mới cho bản mệnh. Bạn chỉ cần có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách mới. Đường tình duyên nhờ cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Người độc thân có thể làm quen với nhiều đối tượng mới, mở rộng quan hệ xã giao và nâng cao cơ hội gặp được ý trung nhân

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng 1 tuần nữa sẽ là thời gian cực kỳ may mắn của người tuổi Ngọ đang hẹn hò. Tình cảm của bạn trong tuần mới này đong đầy không khí ngọt ngào. Những ai muốn đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới, dù từ bạn bè trở thành người yêu hay từ người yêu trở thành nửa kia của cuộc đời thì cũng rất thuận lợi.

Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, vượt qua khó khăn, công thành doanh toại, tiền vào ngớt tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Ngọ cũng có điểm sáng, nhìn chung bạn không phải vất vả nhiều trong thời điểm này. Những nỗ lực của bạn trước kia hiện đang mang đến kết quả tốt và mọi việc vận hành đúng quỹ đạo mong muốn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 1 tuần nữa, người tuổi Mão may mắn nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen. Nhưng trước hết, hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn đó và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã qua.

Đúng 1 tuần nữa, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, vượt qua khó khăn, công thành doanh toại, tiền vào ngớt tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến - lùi phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Thần Tài gọi tên 3 con giáp Tài Lộc trong năm 2024, vận trình hanh thông, thành công gọi tên, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Thần Tài gọi tên 3 con giáp Tài Lộc trong năm 2024, vận trình hanh thông, thành công gọi tên, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Năm 2024 là năm Giáp Thìn (con rồng). Rồng là con vật biểu tượng cho sức mạnh, trí tuệ và thành công nên được cho là một năm tốt lành, đem lại những bước đột phá. Đặc biệt là 3 con giáp dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   đúng 1 tuần nữa tử vo con giáp năm 2024 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 58 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 58 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề