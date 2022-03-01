Đúng 0h ngày 10/3, top 3 con giáp hoan hỷ đón TÀI LỘC, cả tình và tiền đều "đỏ chót"

Thời điểm ngày 10/3, những con giáp này vận tài lộc sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Thân

Thân có một năm 2021 khá yên bình và ổn định. Năm Nhâm Dần, do phạm Thái tuế nên vận mệnh của họ được cho là sẽ có những lúc thăng trầm.

Thế nhưng Thân cũng không có gì phải buồn. Chỉ cần con giáp này biết nắm bắt thời cơ, đề phòng trong những tháng bất ổn thì vẫn có một năm Nhâm Dần nhiều thu hoạch.

Trong tháng 2, những thay đổi bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Thân. Con giáp này cần biết đâu là những ưu tiên của mình, làm việc ở mức vừa phải, không khiến bản thân mình mệt mỏi để tập trung sức lực cho tháng 3 sắp tới.

Bước sang tháng 3 những điều tốt lành sẽ đến với con giáp này. Tháng này rất thích hợp cho việc chuyển nhà, thay đổi công việc mới hoặc bắt đầu việc kinh doanh. Hãy tận dụng để không bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời này.

Tuổi Thìn

Xem tử vi trọn đời, đa phần người sinh ra trong năm Thìn có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Người tuổi này thường rất thông minh, có óc kinh doanh, hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt.

Ảnh minh họa

Cuộc sống này của họ đã được định sẵn là không tầm thường, nhất định trở thành người tài. Ngoài việc có vận thế tốt làm chỗ dựa, họ suốt đời còn có một thân thể khỏe mạnh, không gặp phải tai họa, có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Hầu hết những người cầm tinh con Rồng đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Cho dù hoạt động, phát triển ở ngành nghề nào, họ cũng có thể đạt được những thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu.

Tuổi Sửu

Năm 2022 này vốn là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Sửu theo chiều hướng tích cực. Chỉ cần những người này không ngừng cố gắng và chăm chỉ hơn, thì nhất định trong vài tháng tới sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí có người còn được quý nhân chiếu cố, giúp đổi đời lúc nào không hay.

Đặc biệt bước vào tháng 3 này, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy. Đối với những người bắt đầu khởi nghiệp thì cũng có được cơ hội tốt để mở rộng thêm, công việc làm ăn phát đạt, bùng nổ đến bất ngờ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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