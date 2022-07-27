Đúng 0h đêm mai (mùng 1 tháng 7 ÂL): Phật Bà dang cánh tay nâng đỡ, 3 con giáp thoát khỏi vũng bùn đen tối, tìm thấy ánh sáng cuộc đời, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, vận thế hanh thông, giàu sang phú quý

Bước vào tháng cô hồn, ngỡ rằng tuổi Ngọ cũng sẽ giống như những con giáp khác, phải dè chừng xui xẻo không may nhưng ngược lại, tài vận, may mắn và sự đào hoa của họ trong tháng này sẽ "phất lên" một cách bất ngờ. Không chỉ riêng tháng này, và từ bây giờ đến những tháng cuối năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Xét thấy tính cách của người tuổi Ngọ trong tử vi trọn đời là người cần cù, chịu thương chịu khó, làm gì cũng tận tâm tận lực để đạt được thành công. Nhìn chung, với nét tính cách đó, người tuổi Ngọ được trời thương, ban cho phúc đức dồi dào, dù cực khổ nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Mọi người đều biết rằng, những người thuộc tuổi Mùi đều khiến người khác ấm lòng với tính cách nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt hơn thế trong quan hệ bạn bè, tuổi Mùi vô cùng trọng tình trọng nghĩa.

Những người tuổi Ngọ đừng quá lo lắng khi bước sang tháng 7 âm lịch này, bởi vận mệnh của bạn khá may mắn, chỉ cần hãy làm tốt những gì mình đang làm, cuộc sống sẽ êm đềm và an yên.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào tháng 7 âm lịch, ai cũng lo lắng chuyện công việc không như ý. Tuy nhiên, thành công đối với người Mùi được gây dựng bằng sự nỗ lực nên dù có gặp một vài trục trặc nhỏ thì con giáp này vẫn giải quyết một cách nhanh gọn và chính xác.

Người tuổi Mùi chịu thương chịu khó, chín chắn, làm việc có kế hoạch nên cấp trên hết sức hài lòng vì thành quả bạn mang lại cho công ty. Bạn được sếp khen ngợi, có ý định tăng lương, thăng chức cho bạn. Tin vui chính là khoản tiền thưởng nóng giá trị vật chất không quá nhiều nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn. Nếu bạn làm tốt thì ngày thăng chức đến rồi đó.

Tuổi Dậu

Tháng 7 âm lịch vẫn được cho là tháng xui xẻo, nhất là trong chuyện làm ăn, song với người tuổi Dậu thì chuyện đó dường như không ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng cô hồn năm Nhâm Dần này, tuổi Dậu được quý nhân ở bên phù trợ, tiền bạc thu đầy túi, nhiều khoản thu ngoài luồng. Nhờ sự chủ động, con giáp này kiếm được nhiều cơ hội làm ăn tốt. Làm gì cũng không sợ khó khăn nên thu được nhiều thành quả.

Những vất vả khó khăn đến với họ trong những tháng đầu năm sẽ được đền bù xứng đáng trong quãng thời gian này. Theo đó, người làm ăn trong ngành dịch vụ có cơ hội hợp tác tốt. Người làm công việc đầu tư cũng có khả năng thu về những món lời lớn. Từ nay đến cuối năm, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả