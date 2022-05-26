Đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/5, những con giáp sau được Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 26/05/2022 06:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà vào đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/5.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này sẽ đón nhận điềm báo may mắn vào đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/5. Bạn có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa. Người làm kinh doanh dự báo sẽ trúng quả đậm, thu về lời lớn. Trong khi những người làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức, tăng lương ngày càng rộng mở.

Bên cạnh đó, con giáp này sống có tình nghĩa, biết thương người, càng thiện lương lại càng gặp nhiều may mắn. Thêm sự kiên trì nỗ lực mà con giáp này xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Cuộc sống gia đình của bạn cũng viên mãn, gia đạo yên ổn, tình cảm ấm êm hạnh phúc.

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Người tuổi Thìn sẽ đón nhận điềm báo may mắn vào đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/5 - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang.

 

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Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi tính tình thiện lành, luôn hòa nhã, thích giúp đỡ mọi người. Do đó mà bạn luôn tạo được các mối quan hệ, mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này không có nhiều tham vọng, đối với họ, sự bình yên là quan trọng nhất. Nhờ sự thiện lương, không toan tính này mà bạn được trời ban nhiều phúc đức. Bạn làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Từ đó, cuộc sống sung túc, không phải lo lắng gì về tiền bạc, hậu vận đủ đầy.

Phương diện sức khỏe của Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Dù vậy, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ. Bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có.

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Cuộc sống sung túc, không phải lo lắng gì về tiền bạc, hậu vận đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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